در روزگاری که مردم ایران از آسمان زیر سایه موشک‌هایی قرار گرفته‌اند که به نام «حمایت از ملت ایران» فرود می‌آیند، و از سوی دیگر در داخل کشور زیر فشار امنیتی، سرکوب و خشونت حکومت آخوندی نفس می‌کشند، درد مردم دو چندان شده است.

حقیقت در حال قربانی شدن است. اما باید با صراحت لهجه پرسید: این موشک‌ها از کجا می‌آیند؟ حقیقتِ تلخ این است که این پرتابه‌ها، پیش از آنکه از مرزها عبور کنند، در اتاق‌های فکرِ جهل و جنایتِ حکومت آخوندی کدگذاری شده‌اند. این موشک‌ها نتیجه‌ی مستقیمِ دهه‌ها سیاستِ انزواطلبی، ماجراجویی‌های بی‌خردانه و تبدیل کردنِ خاک ایران به «سپر انسانی» برای بقای یک ایدئولوژی پوسیده است. حکومت، خودْ مغناطیسِ بحران است؛ تا این ریشه‌ی فاسد باقی است، ایران همچنان صاعقه‌گیرِ بلایای جهانی خواهد بود.

اما در همین روزهای تلخ، عده‌ای قلم به‌دست سر برمی‌آورند که به جای همدردی با مردم، از فروپاشی ایران و جداسازی استان‌ها سخن می‌گویند. گویی در میان این همه رنج و ویرانی، وظیفه خود را در پاشیدن بذر ترس و نفاق یافته‌اند.

این صداها یا پژواک تبلیغات حکومت‌اند که می‌کوشد با ترساندن مردم از تجزیه، آنان را به سکوت وادارد؛ یا بلندگوی قدرت‌هایی هستند که در پشت مرزها نشسته‌اند و در سودای تکه‌تکه شدن ایران‌اند.

اما حقیقت این است که ملت ایران دیگر ملت سال ۱۳۵۷ نیست. جامعه‌ای آگاه‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و آزموده‌تر در برابر تاریخ ایستاده است. مردمی که بهای آزادی را با خون و رنج پرداخته‌اند، به خوبی می‌دانند که ایران خانه مشترک همه آنهاست؛ خانه‌ای که یکپارچگی آن را حتی به بهای جان نیز از دست نخواهند داد.