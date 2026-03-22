ایران اینترنشنال - مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دولت پزشکیان، گفت بلافاصله پس از کشته شدن اسماعیل خطیب، حکم سرپرست وزارت اطلاعات از سوی مسعود پزشکیان صادر و به مراجع ذیربط ابلاغ شد.
او بدون اشاره به نام سرپرست وزارت اطلاعات نوشت اطلاعرسانی در اینباره در «وقت مقتضی» انجام خواهد شد.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته کشته شد. در پی کشته شدن بسیاری از مقامهای ارشد حکومت، نام جانشینان آنها تاکنون اعلام نشده است.
نتانیاهو کشورهای جهان را به مشارکت در جنگ علیه جمهوری اسلامی فراخواند
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل در بازدید از محل اصابت یک موشک جمهوری اسلامی، رهبران جهان را به متعهد شدن کشورشان در کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی فراخواند و به شلیک اخیر موشک از سوی سپاه به پایگاه نظامی دیهگو گارسیا در اقیانوس هند اشاره کرد.
نتانیاهو گفت: «آنها یک موشک بالستیک قارهپیما به دیهگو گارسیا شلیک کردند. آنها اکنون ظرفیت نفوذ عمیق به اروپا را دارند.» او افزود: «آنها همه را در تیررس خود قرار میدهند. یک مسیر بینالمللی دریایی و مسیر انرژی را متوقف میکنند و سعی دارند از کل جهان باجگیری کنند».
نخستوزیر اسرائیل به مسدود کردن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: «وقت آن است که ببینیم رهبران سایر کشورها هم به این کمپین میپیوندند.»
او بدون ذکر اسم کشور خاصی گفت برخی کشورها شروع به حرکت به سوی پیوستن به کارزار کردهاند، اما «نیاز به اقدامات بیشتری است.»
اسرائیل: ضربهای چنان سخت به حکومت ایران وارد میشود که دههها به عقب بازگردد
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل هنگام بازدید از محل اصابت موشکهای جمهوری اسلامی در شهر عراد در جنوب این کشور، گفت: «اگر این روند ادامه یابد، مطمئن خواهیم شد ضربهای چنان سخت به حکومت ایران وارد شود که دههها به عقب بازگردد.»
فیدان: کشورهای خلیج فارس «آخرین هشدارها» را به تهران دادند
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد کشورهای حوزه خلیج فارس «آخرین هشدارها» را به تهران دادهاند و ممکن است در صورت ادامه حملات جمهوری اسلامی، ناچار به اقدام متقابل شوند.
به گزارش پایگاه خبری «میدلایست آی»، فیدان پیشتر در نشستی منطقهای که در ریاض برگزار شد، حضور یافت. شرکتکنندگان در این نشست در بیانیهای مشترک از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، بهویژه علیه زیرساختهای غیرنظامی، انتقاد کردند.