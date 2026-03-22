صفحه نخست » دولت پزشکیان نام سرپرست وزارت اطلاعات را فاش نکرد

pez.jpgایران اینترنشنال - مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دولت پزشکیان، گفت بلافاصله پس از کشته شدن اسماعیل خطیب، حکم سرپرست وزارت اطلاعات از سوی مسعود پزشکیان صادر و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شد.

او بدون اشاره به نام سرپرست وزارت اطلاعات نوشت اطلاع‌رسانی در این‌باره در «وقت مقتضی» انجام خواهد شد.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته کشته شد. در پی کشته شدن بسیاری از مقام‌های ارشد حکومت، نام جانشینان آنها تاکنون اعلام نشده است.

نتانیاهو کشورهای جهان را به مشارکت در جنگ علیه جمهوری اسلامی فراخواند

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در بازدید از محل اصابت یک موشک جمهوری اسلامی، رهبران جهان را به متعهد شدن کشورشان در کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی فراخواند و به شلیک اخیر موشک از سوی سپاه به پایگاه نظامی دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند اشاره کرد.

نتانیاهو گفت: «آن‌ها یک موشک بالستیک قاره‌پیما به دیه‌گو گارسیا شلیک کردند. آن‌ها اکنون ظرفیت نفوذ عمیق به اروپا را دارند.» او افزود: «آن‌ها همه را در تیررس خود قرار می‌دهند. یک مسیر بین‌المللی دریایی و مسیر انرژی را متوقف می‌کنند و سعی دارند از کل جهان باج‌گیری کنند».

نخست‌وزیر اسرائیل به مسدود کردن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: «وقت آن است که ببینیم رهبران سایر کشورها هم به این کمپین می‌پیوندند.»

او بدون ذکر اسم کشور خاصی گفت برخی کشورها شروع به حرکت به سوی پیوستن به کارزار کرده‌اند، اما «نیاز به اقدامات بیشتری است.»

اسرائیل: ضربه‌ای چنان سخت به حکومت ایران وارد می‌شود که دهه‌ها به عقب بازگردد

یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل هنگام بازدید از محل اصابت موشک‌های جمهوری اسلامی در شهر عراد در جنوب این کشور، گفت: «اگر این روند ادامه یابد، مطمئن خواهیم شد ضربه‌ای چنان سخت به حکومت ایران وارد شود که دهه‌ها به عقب بازگردد.»

فیدان: کشورهای خلیج فارس «آخرین هشدارها» را به تهران دادند

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد کشورهای حوزه خلیج فارس «آخرین هشدارها» را به تهران داده‌اند و ممکن است در صورت ادامه حملات جمهوری اسلامی، ناچار به اقدام متقابل شوند.

به گزارش پایگاه خبری «میدل‌ایست آی»، فیدان پیش‌تر در نشستی منطقه‌ای که در ریاض برگزار شد، حضور یافت. شرکت‌کنندگان در این نشست در بیانیه‌ای مشترک از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، به‌ویژه علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، انتقاد کردند.

UKNSub.jpg
زیردریایی هسته‌ای بریتانیا در برد عملیاتی حمله به جمهوری اسلامی قرار گرفت
21topB.jpg
تهدید ترامپ به حمله به نیروگاه‌های ایران در صورت باز نشدن تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت

goftar22-1.jpg
تصاویری از تخریب ساختمان ها در محله شهرک غرب تهران
daily22.jpg
آغاز به کار تلویزیون ملی ایران
one22.jpg
تصاویری که ایریانا دختر علیرضا پهلوی منتشر کرد
oholic21.jpg
تاج های سلطنتی بریتانیا رو بشناس
goftar22.jpg
چهره های امیدوار زنان تهرانی در بحبوحه جنگ و آغاز سال نو
daily29.jpg
آرایش جنجالی فاطمه سلیمانی دختر قاسم
goftar21-1.jpg
روایت اسما شیرازی از چک سفید علی لاریجانی به پاکستان
goftar22-1.jpg
حضور جانی دپ در نماز عید فطر تهران

کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب
افشای جنجال تصاویر همسران مقام‌های طالبان
کاریکاتور هفته: آنچه برای آقا اهمیت دارد و آنچه ندارد

kayhan.jpg
جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!
dw.jpg
زندگی مجتبی خامنه‌ای در هفت قاب
euro.jpg
ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی؛ چه کسی سکان امور را در دست دارد؟
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar21.jpg
عارف در کنار نوه هایش
one21.jpg
محسن سازگارا انقلابی اسلامگرا که تغییر کرد

