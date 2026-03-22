رادیو بین المللی فرانسه - خبرگزاری فارس دستگیرشدگان را مرتبط با تجزیهطلبان خوانده است.
این گزارش در ادامه نوشته دو تن از این افراد که در استان گلستان دستگیر شدهاند، با طراحی نقشهای در صدد خلع سلاح کردن مأمورین یک مرکز بودند.
این در حالی است که قوه قضائیۀ ایران در ادامۀ سیاست سرکوب رسانهای، ٢٣ اسفند ١٤٠٤، اعلام کرده بود که وارد فاز عملیاتی برخورد با کسانی شده است که از «محل اصابت پرتابههای دشمن» فیلمبرداری یا عکسبرداری کنند.
در همین حال امروز ارگان خبری هرانا نوشت، عباس دانش، شهروند دو تابعیتی ایرانی-اتریشی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۴، توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شده است.
یکی از اعضای خانوادۀ آقای دانش، ضمن تأیید این خبر، به هرانا گفته است بازداشت او در منطقۀ فرشتۀ تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه و بدون ارایۀ حکم یا دستور قضایی صورت گرفته است.
هرانا همچنین روز گذشته از دستگیری اسماعیل شکری، پدر سپهر شکری از جانباختگان دی ۱۴۰۴ در تهران و هویار ذهابی، شهروند ساکن مهاباد، توسط نیروهای امنیتی خبر داد. این منبع امروز در خبر دیگری اعلام کرد که اسماعیل شکری ساعاتی پس از دستگیری آزاد شده است.