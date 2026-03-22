یورونیوز - بر اساس گزارش یک رسانه بریتانیایی، زیردریایی هستهای بریتانیایی با نام «آنسون» وارد دریای عرب شده است.
طبق گزارش روزنامه دیلی میل، این زیردریایی در تاریخ ششم مارس (۱۵ اسفند ۱۴۰۴) از شهر پرت در استرالیا حرکت کرده و انتظار میرود در شمال دریای عرب، منطقهای نزدیک تنگه هرمز، مستقر شود.
طبق این گزارش، این زیردریایی با موشکهای تاماهاوک با برد ۱۶۰۰ کیلومتر و اژدرهای فوق سنگین اسپیرفیش تجهیز شده است.
وزارت امور دفاع بریتانیا هنوز این خبر را بهطور رسمی تایید نکرده است.
ورود این ناوگان به منطقه خاورمیانه در حالی رخ میدهد که کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، موافقت کرده است که آمریکا از پایگاههای نظامی این کشور برای حمله به اهداف ایرانی استفاده کند.
پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز شنبه و با استناد به چندین مقام آمریکایی گزارش داده بود که ایران دو فروند موشک بالستیک میانبرد به سمت جزیره دیهگو گارسیا در اقیانوس هند شلیک کرده است، با این حال، هیچیک از موشکها به پایگاه مشترک نظامی آمریکا و بریتانیا در آنجا اصابت نکرده است.