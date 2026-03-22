مقدمهٔ خبرنامه گویا (دیدگاه) -- درباره گزارش لوموند
در گزارش امروز روزنامۀ لوموند، بیانیهای با امضای ده تن از نویسندگان و روشنفکران ایرانی و اسرائیلی منتشر شده که در آن با جنگ جاری مخالفت شده و این درگیری «نبرد جهان آزاد با یک رژیم دینی» توصیف نشده است. امضاکنندگان هشدار میدهند که این جنگ محصول تلاقی پروژههای ایدئولوژیک و ژئوپولیتیکی است و نه دفاع از آزادی. این موضع، در ظاهر متفاوت از روایت رسمی دولتها و رسانههای حامی جنگ است، اما در عین حال یک پرسش جدی را بیپاسخ میگذارد: وقتی تهدیدها واقعیتر از همیشه شدهاند، مخالفت با جنگ بدون ارائه هیچ راهحل عملی، دقیقاً چه معنایی دارد؟
برای سالها جمهوری اسلامی ادعا میکرد برنامه موشکیاش بردی محدود و در حدود دو هزار کیلومتر دارد و این محدودیت را بهعنوان نشانهای از «دفاعی بودن» سیاست نظامی خود معرفی میکرد. اما تحولات اخیر این ادعا را زیر سؤال برده است. شلیکهایی که بردی فراتر از این محدوده را نشان میدهند، این احتمال را مطرح کردهاند که اروپا نیز دیگر خارج از دسترس نباشد. در همان حال، حکومتی که بارها گفته قصد ساخت سلاح هستهای ندارد، سطح غنیسازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد بالا برده؛ سطحی که کاربرد غیرنظامی ندارد و از نظر فنی فاصله زیادی با آستانه تسلیحاتی باقی نمیگذارد.
مشکل اصلی بیانیههایی از این دست این است که جنگ را محکوم میکنند، اما هیچ پاسخ روشنی به این سؤال نمیدهند که اگر جنگ نباشد، چه باید جای آن را بگیرد. دیپلماسی، مذاکره و فشار سیاسی زمانی معنا دارد که بتواند جلو پیشروی یک برنامه نظامی را بگیرد، نه اینکه فقط زمان بخرد.
پرسش واقعی این است: اگر روزی موشکهایی که گفته میشد فقط به خاورمیانه میرسند، به سوی اروپا شلیک شوند، اگر شهرهایی مانند لندن شاهد فرود آمدن بمبهای خوشهای بر مناطق مسکونی باشند، آیا هنوز هم میتوان گفت جنگ تحت هیچ شرایطی گزینه نیست؟ یا آن لحظه همان نقطهای است که جهان ناچار میشود بپرسد آیا مخالفت با جنگ، بدون داشتن جایگزین، خود میتواند به خطر بزرگتری منجر شود؟
***
رادیو بین المللی فرانسه - امروز ٢٢ مارس روزنامۀ لوموند، بیانیهای را با امضای ده تن از نویسندگان و روشنفکران ایرانی و اسرائیلی منتشر کرد که معتقدند «این جنگ، رویارویی جهان آزاد با یک رژیم دینی نیست». در حالی که صدای طرفداران جمهوری اسلامی و حامیان حملۀ آمریکا و اسرائیل به ایران، دو روایت مسلط این روزهاست، صداهایی نه چندان پُرشمار نیز در برابر آنها وجود دارد که مخالف هر دو دسته هستند.
مخالفان این جنگ میگویند نه از جمهوری اسلامی طرفداری میکنند و نه طرفدار این حملۀ نظامی هستند و حتی نیت این حمله را چیزی نمیدانند که عاملان آن ادعا میکنند.
در بیانیهای که امروز انتشار یافته، پرسشی مطرح شده است که آیا باید این جنگ را بهعنوان نبرد قدرتهای سکولار علیه بنیادگرایی دینی جمهوری اسلامی فهمید؟ امضا کنندگان این بیانیه معتقدند چنین تصوری گمراه کننده است و برخلاف تبلیغاتی که در حمایت از این دیدگاه وجود دارد، نمیتوان این جنگ را به عنوان سدی در برابر افراطگرایی دید بلکه محصول تلاقی چندین «پروژۀ آخرالزمانی» است.
«این جنگ رویارویی جهان آزاد با یک رژیم دینی نیست. در غیر این صورت، چگونه میتوان ارجاعات مکرر مذهبی به این جنگ را در سخنان ترامپ یا متحدان نزدیک جمهوریخواه او، مانند سناتور لیندسی گراهام، توضیح داد؟ یا چگونه میتوان از معانی آخرالزمانیای که نتانیاهو و اعضای دولتش به آن نسبت میدهند و سخنگوی ارتش اسرائیل در ۱۲ اکتبر آن را جنگی با ابعادی بهاصطلاح «کتابمقدسی» توصیف کرده است، چشم پوشید؟»
امضا کنندگان این بیانیه تردید ندارند که جمهوری اسلامی رژیمی سرکوبگر است و این رژیم را مسؤول جنایتهای سنگینی علیه مردم ایران و بیثبات سازی منطقه میدانند اما آنها باور ندارند که گرایشات دونالد ترامپ و سیاست خارجی او نیز همسو با منافع مردم خاورمیانه باشد و میگویند این گرایشات امپریالیستی «بهوضوح با ادعای اقدام در جهت منافع مردم خاورمیانه در تضاد است».
این بیانیه، جنگ جاری را در چارچوب پروژهای گستردهتر برای بازآرایی ژئوپولیتیکی خاورمیانه میداند؛ از جاه طلبیهای امپریالیستی و سودهای مرتبط با منابع انرژی و صنعت تسلیحاتی سخن به میان آورده است و مدعی است: «این حمله تنها رژیم ایران را هدف قرار نداده، بلکه زیرساختهای حیاتی کشور و ثبات بلند مدت آن را نیز نشانه گرفته است».
در این بیانیه آمده است: «ما با این جنگ مخالفیم، زیرا بهروشنی میبینیم که نه آزادی برای ایرانیان به ارمغان خواهد آورد، نه ثبات برای لبنانیها و نه امنیت برای اسرائیلیها». این بیانیه همچنین تصریح می کند که نقض حقوق بینالملل و حقوق بشر، در حال تبدیل شدن به قاعدهای جدید در جهان است.
شیرین امیرمعظمی، جامعهشناس از دانشگاه آزاد برلین، انوش گنجیپور فیلسوف و پژوهشگر مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه، شورا مکارمی پژوهشگر مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه، مهرداد وهابی اقتصاددان از دانشگاه سوربن پاریس شمالی، سدریک کوهن-اسکالی فیلسوف از دانشگاه حیفا، نایکا فروتن جامعهشناس از دانشگاه هومبولت برلین، الاد لاپیدوت فیلسوف از دانشگاه لیل، رون نایولد تاریخنگار و پژوهشگر مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه، تامار نویک مورخ علم از دانشگاه فنی مونیخ و اورلی نوی سردبیر وبسایت اسرائیلی +٩٧٢ این بیانیه را امضا کردهاند.