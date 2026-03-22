Sunday, Mar 22, 2026

صفحه نخست » کار در تهران تمام می‌شود نه در تنگه هرمز

aghz.jpgعلی‌حسین قاضی‌زاده

آمریکا در جنگ نخست با عراق از ۶ ناو هواپیمابر و در جنگ دوم از ۵ ناو هواپیمابر استفاده کرد.

جنگ نخست عراق، به قصد آزادسازی کویت، با آن همه بضاعت نیروی ائتلاف، ۶ هفته به طول انجامید و حداقل ۷۵ هواپیمای آمریکا ساقط شد.

مساحت ایران ۴ برابر عراق است اما این بار تنها با دو ناو هواپیمابر به منطقه آمد که یکی هم در مدیترانه مستقر بود.

وقتی نیروی زمینی در کار نیست، حداقل باید چند ناو و چندصد جنگنده دیگر در منطقه حاضر باشند.


واقعیت امر این است که آمریکا برای جنگی تمام عیار به منطقه نیامده اما ج.ا. تمام عیار می‌جنگد.

ترامپ اگر می‌خواهد کار را تمام کند باید هزینه‌های این جنگ را نیز تمام و کمال بپذیرد.

مسیر این جنگ از نابودی پالایشگاه و نیروگاه نمی‌گذرد. آنچه در این جنگ نیاز است حمله تمام‌عیار به زیرساخت موشکی این حکومت و فراهم آوردن محیطی امن برای مردم، به قصد ساقط کردن حکومت است.


کار در تهران تمام می‌شود نه در تنگه هرمز.

ترامپ باید خارک و هرمز را رها کند و بر تهران متمرکز شود.

***

آقای پرزیدنت! با زدن نیروگاه ها مردم و خودِ شما آسیب خواهید دید نه حکومت نکبت اسلامی!؛ ف. م. سخن
درخواست رضا پهلوی از ترامپ و نتانیاهو

