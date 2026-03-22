ایندیپندنت فارسی - کاربران شبکه‌های اجتماعی در ساعات اولیه شامگاه یکشنبه دوم فروردین ماه از شنیده شدن صدای چند انفجار سنگین در محدوده خیابان زرتشت در مرکز تهران و قطع برق در بخش‌هایی از این منطقه خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، محدوده تحت تاثیر شامل بخش‌هایی از محله‌های بهجت‌آباد و اطراف خیابان ولیعصر تا حوالی پارک لاله و بیمارستان مهر بوده است.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال در یکشنبه دوم فروردین، برخاستن دودهای سیاه را از انفجارهای مهیب در محله باغستان کرج نشان می‌دهد. به گفته شهروندان، برق برخی مناطق قطع شده است. pic.twitter.com/HDocV2v0K0 -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 22, 2026

بعضی از شهروندان در پیام‌های ارسالی می‌گویند هدف حمله در شرق تهران به نظر می‌رسد محدوده‌ای حوالی پادگان نیروی هوایی، بین خیابان‌های پیروزی و دماوند بوده است.

پیام‌های تأییدنشده دیگر:

گفته می‌شود چند موشک، مشابه حمله صبح دیروز، با ارتفاع کم از روی منطقه عبور کرده و به انتهای محدوده نیروی هوایی اصابت کرده‌اند.

گزارش‌هایی نیز از دیده شدن دود غلیظ از سمت ستاد نیروی هوایی ارتش منتشر شده که از پشت‌بام‌ها قابل مشاهده بوده است.

برخی شهروندان نوشته‌اند چهارراه نظام‌آباد حوالی ساعت ۲۰:۴۸ توسط نیروهایی که با موتور مستقر بودند بسته شده و اجازه عبور داده نمی‌شده؛ به گفته آنها احتمالاً محل اصابت در همان حوالی بوده است.

همچنین در پیام‌های دیگر آمده است که حوالی ساعت ۲۰:۳۰ حمله‌ای به محدوده یک پادگان انجام شده و در مجموع چهار انفجار در دو موج دوتایی شنیده شده است.