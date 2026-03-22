بر اساس گزارش یک منبع محلی، در تاریخ ۱۹ مارس، ویلایی در منطقه دستک در استان گیلان هدف حمله قرار گرفته است.



این منبع مدعی شده که هدف این حمله، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی بوده است. با این حال، تاکنون هیچ تأیید رسمی درباره این ادعا منتشر نشده است.



همچنین وضعیت مومنی همچنان نامشخص است و هنوز مشخص نیست که او زنده باشد.

Via a local source /

On march 19th, a villa was targeted in Dastak, Gilan Province of Iran, same source claims "The target was Eskandar Momeni. [Minister of Interior of the Islamic Regime]"

(Coords 37.390554. 50.148802) -- Shin (@hey_itsmyturn) March 22, 2026

