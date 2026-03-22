Sunday, Mar 22, 2026

صفحه نخست » تهدید علی دایی توسط رسایی

22.jpgایران وایر - «حمید رسایی»، نماینده طیف تندرو حکومت در مجلس، با انتشار اظهاراتی تند، علی دایی، اسطوره تاریخ فوتبال ایران را هدف انتقاد و تهدید قرار داد.

رسایی نماینده طیف پایداری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «علی دایی «در برابر تجاوز به خاک کشور و کشته شدن هزاران هموطن سکوت کرده» و حتی در برخی مقاطع، از جمله اعتراضات سال ۱۴۰۱، «با دشمنان ملت ایران همراهی کرده است.»

او در ادامه با انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی، «تعلل قوه قضاییه در برخورد با او در سال ۱۴۰۱» را عامل «جسورتر و متوهم‌تر شدن» این چهره ورزشی عنوان کرده است. این نماینده همچنین مدعی شده که دایی «اسطوره ملت ایران نیست، بلکه اسطوره دشمنان ایران است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که علی دایی در سال‌های اخیر به دلیل مواضعش در قبال اعتراضات و مسائل اجتماعی، بارها با فشارها و محدودیت‌هایی از سوی نهادهای حکومتی مواجه شده است.

