Sunday, Mar 22, 2026

صفحه نخست » درخواست رضا پهلوی از ترامپ و نتانیاهو

به زیرساخت‌های حیاتی ایران حمله نکنید

پس از اعلام مهلت تازه از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده به ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و تهدید به «نابودی نیروگاه‌ها» در صورت عدم تحقق این خواسته، رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس به این تحولات واکنش نشان داد.

رضا پهلوی از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، خواست که به «زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی ایران» حمله نکنند.

او در پیامی که به دو زبان فارسی و انگلیسی در ایکس همرسان کرد، نوشت: «ایران، جمهوری اسلامی نیست. زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، متعلق به ملت ایران و سرمایه آینده‌ ایران آزاد است.»

آقای پهلوی خطاب به ترامپ و نتانیاهو نوشت: «از رئیس‌جمهور ترامپ و نخست‌وزیر نتانیاهو می‌خواهم که همچنان رژیم و دستگاه سرکوب آن را هدف قرار دهند و در عین حال زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی ایران را که مردم ما برای بازسازی کشور به آن نیاز دارند، حفظ کنند.»

حمله و تهدید به قتل نیاک قربانی در تجمع حامیان جمهوری اسلامی در لندن
لحظه تکاندهنده برخورد موشک جمهوری اسلامی به شهر دیمونا در اسرائیل

تصاویری از تخریب ساختمان ها در محله شهرک غرب تهران
آغاز به کار تلویزیون ملی ایران
تصاویری که ایریانا دختر علیرضا پهلوی منتشر کرد
آرایش جنجالی فاطمه سلیمانی دختر قاسم
چهره های امیدوار زنان تهرانی در بحبوحه جنگ و آغاز سال نو
تاج های سلطنتی بریتانیا رو بشناس
روایت اسما شیرازی از چک سفید علی لاریجانی به پاکستان
حضور جانی دپ در نماز عید فطر تهران

نامه‌ای از قلب وطن به شاهزاده‌ و پدر ایران
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
کاریکاتور هفته: شورت با طرح قلب قرمز سرکوبگر
چای‌خانه‌های ایرانی کراچی

جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!
زندگی مجتبی خامنه‌ای در هفت قاب
ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی؛ چه کسی سکان امور را در دست دارد؟
دستبند شیر و خورشید
عارف در کنار نوه هایش
محسن سازگارا انقلابی اسلامگرا که تغییر کرد

