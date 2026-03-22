به زیرساختهای حیاتی ایران حمله نکنید
پس از اعلام مهلت تازه از سوی رئیسجمهور ایالات متحده به ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و تهدید به «نابودی نیروگاهها» در صورت عدم تحقق این خواسته، رضا پهلوی با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس به این تحولات واکنش نشان داد.
رضا پهلوی از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، خواست که به «زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی ایران» حمله نکنند.
او در پیامی که به دو زبان فارسی و انگلیسی در ایکس همرسان کرد، نوشت: «ایران، جمهوری اسلامی نیست. زیرساختهای غیرنظامی ایران، متعلق به ملت ایران و سرمایه آینده ایران آزاد است.»
آقای پهلوی خطاب به ترامپ و نتانیاهو نوشت: «از رئیسجمهور ترامپ و نخستوزیر نتانیاهو میخواهم که همچنان رژیم و دستگاه سرکوب آن را هدف قرار دهند و در عین حال زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی ایران را که مردم ما برای بازسازی کشور به آن نیاز دارند، حفظ کنند.»
Iran is not the Islamic Republic.-- Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 22, 2026
Iran's civilian infrastructure belongs to the Iranian people and to the future of a free Iran. The Islamic Republic's infrastructure is the machinery of repression and terror used to keep that future from becoming reality.
Iran must be...
