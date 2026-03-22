به زیرساخت‌های حیاتی ایران حمله نکنید

پس از اعلام مهلت تازه از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده به ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و تهدید به «نابودی نیروگاه‌ها» در صورت عدم تحقق این خواسته، رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس به این تحولات واکنش نشان داد.

رضا پهلوی از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، خواست که به «زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی ایران» حمله نکنند.

او در پیامی که به دو زبان فارسی و انگلیسی در ایکس همرسان کرد، نوشت: «ایران، جمهوری اسلامی نیست. زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، متعلق به ملت ایران و سرمایه آینده‌ ایران آزاد است.»

آقای پهلوی خطاب به ترامپ و نتانیاهو نوشت: «از رئیس‌جمهور ترامپ و نخست‌وزیر نتانیاهو می‌خواهم که همچنان رژیم و دستگاه سرکوب آن را هدف قرار دهند و در عین حال زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی ایران را که مردم ما برای بازسازی کشور به آن نیاز دارند، حفظ کنند.»

Iran is not the Islamic Republic.



Iran's civilian infrastructure belongs to the Iranian people and to the future of a free Iran. The Islamic Republic's infrastructure is the machinery of repression and terror used to keep that future from becoming reality.



-- Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 22, 2026

