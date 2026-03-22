جنگ امریکا و اسراییل با جمهوری نکبت اسلامی یک حُسن بسیار بزرگ دارد و آن شناختن ماهیت خاص و متفاوت حاکمان ایران است. ما این ماهیت را در دهه ی شصت و سال های بعد از آن شناختیم ولی دنیا باور نمی کرد و هنوز هم باور نمی کند که این ماهیت چقدر با ماهیت دیگر حکومت ها متفاوت است.
حکومتی که نه به کشور فکر می کند، نه به مردم و نه به انسان. فرقی هم نمی کند که نام کشور ایران باشد یا امریکا یا اسراییل و مردم ساکن کشور ایرانی باشند یا امریکایی یا اسراییلی. بی طرف باشند، با طرف باشند، خودی باشند یا دشمن باشند. حکومتی که چیزی به نام خواست مردم منافع مردم مصلحت مردم حتی مصلحت عقلی و منطقی برایش کوچک ترین اهمیتی ندارد. حکومتی که اداره اش بر اساس هیچ نُرم و منطق و شکل حکومتی رایج نیست. حکومتی که مثل یک آدم مجنون و دیوانه رفتارش، واکنش اش، آینده نگری اش، مصلحت اندیشی اش، هیچ شباهتی با انسان عادی و نُرمال ندارد.
خوب شد دنیا این موجود را آن طور که هست و مردم ایران می شناسند، دید و شناخت. وقتی عقل سلیم حکم می کند در جایی که قوی ترین کشورهای دنیا دارند با او می جنگند او دستکم همسایگان خودش را تحریک نکند و دستکم آن ها را به جان خود نیندازد، او بر سر آن ها بمب و موشک می ریزد، در جایی که انتظار می رود این حکومت دستکم به مکان های مقدسی که می گوید اساس تفکرات اش را تشکیل می دهند آسیب نزند، در نزدیکی آن ها بمب و موشک می ترکاند و حتی به قول رهبرش اگر امام زمان که مثلا مقدس ترین موجودِ ناموجود در دین و مذهب او شناخته می شود مانع حفظ حکومت اسلامی اش بشود باید او را هم از سر راه خود بردارد، دیگر از چنین حکومتی کدام محدودیت اخلاقی و رفتاری و انسانی و ملی و غیره را می توان انتظار داشت؟ این حکومت آدمخوار به هیچ چیز و هیچ کس فکر نمی کند و مثل یک بولدوزر بدون راننده هر چه را در سر راه خود می بیند زیر می گیرد و له می کند و مطمئن باشید اگر بمب اتمی یا هیدروژنی در اختیار داشته باشد آن را بدون نگرانی بر سر دنیا منفجر می کند و کک اش هم نمی گزد.
حال در مقابل چنین حکومتی آقای پرزیدنت ترامپ می خواهد با تهدید زدن نیروگاه های جمهوری اسلامی تنگه ی هرمز را باز نگه دارد!
این تهدید،،، ناشی از نشناختن ماهیت پلید این حکومت است. اگر ایران بدون برق و انرژی بماند آقای ترامپ مطمئن باشد که آخوندها با خنده سوار الاغ خواهند شد و به جای، لامپ پیه سوز روشن خواهند کرد و به جای آب لوله کشی آب چاه خواهند نوشید و فقط این مردم ایران خواهند بود که به رنج و عذاب خواهند افتاد و به قرون ماضی باز خواهند گشت.
آخوند فقط یک زبان می فهمد. زبانی که رضا شاه با آن ها بر خورد کرد. زبان زور مستقیم و سرکوب شدید. زبان سیلی و عصای رضا شاهی. زبان بی رحمی و خشونت. زبان چوب ترِ مناسبِ خر و چهارپا. این ها انسان نیستند که از نبودن مثلا برق و سوخت و آب بترسند و جا خالی کنند.
حالا که جنگ با این موجودات را آغاز کرده اید، باید برای موفقیت در آن این ها را درو کنید. نه از راه هوا، بلکه از راه زمین. باید این زباله ها را که برای بشریت از زباله های اتمی هم خطرناک تر هستند جمع کنید و اگر می خواهید خیلی انسانی رفتار کنید با غل و زنجیر روانه ی اردوگاه هایی در مرکز کویر لوت کنید. شاید به حرف امروز من بخندید ولی مطمئن باشید فردا شما ناچار خواهید بود با پسماندگان همین نظام همین کار را بکنید.
زدن نیروگاه ها اشتباه بزرگی ست که نه به آخوندها بلکه به مردم آسیب خواهد زد و آن ها را در مقابل خودتان قرار خواهد داد.
کار در تهران تمام میشود نه در تنگه هرمز