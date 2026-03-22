یورونیوز - در حالی که تنش‌های نظامی میان ایران و ائتلاف ایالات متحده و اسرائیل به نقاط بحرانی جدیدی رسیده است، مایکل لایتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، ابعاد جدیدی از راهبرد احتمالی برای تغییر نظم سیاسی در تهران را فاش کرده است.



آقای لایتر در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان‌ با اشاره به حملات موشکی اخیر ایران به شهرهای اسرائیل و پایگاه‌های استراتژیک، تاکید کرد که زمان پایان دادن به «رژیمی شرور» فرا رسیده است.



او گفت: «بیش از ۱۵۰ نفر در عراد، دیمونا و امروز در شمال اسرائیل مجروح شده‌اند. پاسخ ما این خواهد بود که این کارزار را تا زمانی که این رژیم را به زانو درآوریم، ادامه دهیم. ما دیگر نمی‌توانیم با حکومتی شرور زندگی کنیم که قصد نابودی ما را دارد، مدام بر این هدف تاکید می‌کند و حالا موشک‌های بالستیک به سمت تمام همسایگانش شلیک می‌کند. این وضعیت باید متوقف شود.»



در حالی که بحث‌ها پیرامون اعزام نیروهای آمریکایی به منطقه بالا گرفته است، آقای لایتر گفت است کلید نهایی در داخل خاک ایران قرار دارد.



وی در این باره گفت: «احتمالا این اتفاق [سقوط نظام] رخ خواهد داد، چرا که مردم ایران دیگر به ستوه آمده‌اند. آن‌ها ماه گذشته تلاش کردند قیام کنند، اما به شدت سرکوب شدند. من فکر می‌کنم ما به نیروی زمینی در صحنه نیاز داریم، اما این‌ها باید ایرانی باشند؛ و من معتقدم که آن‌ها در راهند.»



وی در پاسخ به چگونگی وقوع این سناریو، به مدل‌های تاریخی فروپاشی بلوک شرق اشاره کرد و افزود: «مردم به نقطه اشتعال رسیده‌اند. هیچ‌کس نمی‌دانست اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی فرو می‌پاشد یا رومانیایی‌ها چه زمانی سلاح‌هایشان را به سمت دولت چائوشسکو می‌گیرند، اما در یک نقطه، این اتفاق افتاد.

اگر ما آن‌ها [نظام] را به اندازه کافی تضعیف کنیم، مردم ایران خواهند گفت که دیگر بس است و ما رژیم دیگری می‌خواهیم.»