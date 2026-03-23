Monday, Mar 23, 2026

صفحه نخست » تهران زیر موج انفجار؛ گزارش‌های شهروندان از حملات بامدادی و تحرکات امنیتی

terhan.jpgایران اینترنشنال - گزارش‌های دریافتی از شهروندان در تهران و مناطق اطراف از وقوع چندین انفجار و پرواز جنگنده‌ها در ساعات بامداد دوشنبه حکایت دارد. گزارش‌ها و هم‌زمانی آنها در چند نقطه، از شدت تحرکات در شرق پایتخت خبر می‌دهد.

بر اساس این گزارش‌ها، حوالی ساعت ۰۴:۳۰ بامداد محدوده اندرزگو هدف حمله قرار گرفته و شدت انفجار به حدی بوده که موجب لرزش پنجره‌ها شده است. همچنین حدود ساعت ۰۵:۰۰ بامداد، از سمت پارک گلنما در منطقه پیروزی و شرق تهران صدای انفجار شنیده شده است.

ساختمانی در اندرزگوی تهران خیابان سلیمی جنوبی هدف قرار گرفته شد

شاهدان همچنین از هدف قرار گرفتن محدوده‌ای «بیت» در ساعت ۰۵:۳۰ بامداد خبر داده‌اند. همزمان در تهرانپارس نیز در حدود ساعت ۰۵:۱۵ بامداد، صدای جنگنده‌ها و انفجار گزارش شده است. در مجموع، شهروندان از وقوع چندین انفجار و پرواز جنگنده‌ها در شرق تهران در طول بامداد خبر داده‌اند.

در کنار این تحرکات، گزارش‌هایی از حضور مستمر نیروهای بسیج در خیابان نواب، مسیر شمال به جنوب حوالی مترو کمیل، منتشر شده است؛ جایی که به گفته شاهدان، این نیروها از مسجد غفوری به‌عنوان محل استراحت استفاده می‌کنند.

حمله هدفمند؟ خیابان مکران تهران کوچه سیزدهم (وحیدآنلاین):

makran.jpg

در مناطق اطراف تهران نیز گزارش‌های مشابهی منتشر شده است. در دماوند، حوالی ساعت ۰۵:۱۸ بامداد صدای چندین انفجار شدید شنیده شده است. در کرج نیز شهروندان از وقوع یک انفجار شدید در ساعت ۰۵:۱۰ بامداد در شهرک وحدت فردیس خبر داده‌اند که به‌دنبال آن چندین انفجار دیگر در شرق کرج رخ داده و به گفته شاهدان، آسمان منطقه را روشن کرده است.

مطلب قبلی...
22-1.jpg
مطلب بعدی...
22.jpg
کشف مکان پخش ایستگاه رادیویی رمز‌گذاری شده

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar22-1.jpg
daily22.jpg
one22.jpg
daily29.jpg
goftar22.jpg
oholic21.jpg
goftar21-1.jpg
goftar22-1.jpg
از سایت های دیگر

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
dw.jpg
euro.jpg
iranmall.jpg
goftar21.jpg
one21.jpg
Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy