رژیم اسلامی حاکم بر ایران به دنبال آن است که با طولانی کردن جنگ، آن را فرسایشی کند. تحمل فشار و هزینه‌های انسانی-اقتصادی چنین سیاستی برای این رژیم آسان‌تر است، زیرا تعهدی به تأمین امنیت و رفاه مردم ندارد. اما این سیاست، فشار را بر آمریکا و متحدان رسمی و غیررسمی‌اش در منطقه و جهان افزایش می‌دهد.

اگر دونالد ترامپ این تهدید را عملی کند، جمهوری اسلامی اولین برنده آن خواهد بود. جمهوری اسلامی می‌داند در رویارویی نظامی با آمریکا و اسرائیل بازنده خواهد بود. استراتژی این رژیم در مقابله با آمریکا و اسرائیل بر چند پایه استوار است:

حنیف حیدرنژاد- رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه دوم فروردین در پیامی در «تروث سوشال» هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران ظرف ۴۸ ساعت از همین لحظه، تنگه هرمز را بدون هیچگونه تهدیدی به‌طور کامل باز نکند، ایالات متحده آمریکا نیروگاه‌های مختلف آن‌ها را هدف قرار می‌دهد .دونالد ترامپ در ادامه این پیام افزود که این اقدام از «بزرگ‌ترین نیروگاه» ایران آغاز خواهد شد.

اختلال در رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز

بستن تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها از این آبراه جهانی، از ابتدا یکی از اهرم‌های فشار رژیم ایران بوده است. پیامدهای این اقدام افزایش قیمت سوخت در جهان و به‌دنبال آن رشد قیمت برخی کالاها، از جمله مواد غذایی در کشورهای اتحادیه اروپا می باشد. ادامه این وضعیت می‌تواند افکار عمومی را بیش از پیش علیه جنگ بسیج کند؛ وضعیتی که به سود جمهوری اسلامی خواهد بود.

پیامد حمله به زیرساخت های اقتصادی ایران

در چنین شرایطی، اگر دونالد ترامپ به نیروگاه‌های مختلف در ایران حمله کند، این همان چیزی است که جمهوری اسلامی می‌خواهد و مردم ایران بیش از رژیم از آن آسیب خواهند دید. رژیم می‌تواند با مظلوم‌نمایی، عامل بدبختی مردم را آمریکا و اسرائیل معرفی کند. ادامه این وضعیت می‌تواند حمایت بخشی از افکار عمومی ایران از آمریکا و اسرائیل را کاهش دهد.

راهکارهای مناسبتر

ترامپ باید با درایت بیشتری عمل کرده و به دام و تله‌ای که رژیم ایران برایش پهن کرده، وارد نشود. او نباید با حمله به زیرساخت‌های شهری-اقتصادی، خوراک تبلیغاتی در اختیار دستگاه‌های حامی جمهوری اسلامی قرار دهد.

به‌جای حمله به زیرساخت‌های اقتصادی، تمرکز باید بر تضعیف رأس هرم قدرت، ساختارهای تصمیم‌گیری سیاسی-نظامی، شبکه فرماندهی و ارتباطات، و نیز دستگاه تبلیغاتی و سرکوب رژیم قرار گیرد. هرچه دستگاه سرکوب شهری رژیم اسلامی در ایران بیشتر و موثرتر تضعیف شود، شرایط ورود مردم ایران به صحنه برای تمام کردن کار رژیم بیشتر فراهم می شود. اگر ترامپ به دنبال پایان سریع تر جنگ است، بهتر است تمرکز خود را بر این موضوع بگذارد.

در کنار این سناریو، گزینه‌های جایگزین نیز برای آمریکا و متحدانش قابل تصور است. از جمله افزایش فشار دیپلماتیک و اخراج دیپلمات های حکومت. چنین رویکردی این امکان را فراهم می‌کند که ضمن حفظ فشار بر جمهوری اسلامی، از افتادن در دام یک جنگ گسترده و فرسایشی جلوگیری کرده و دایره متحدین بر علیه جمهوری اسلامی نیز گسترش می یابد.