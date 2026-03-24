بستن تنگه هرمز و حملات موشکی به کشورهای منطقه و فراتر از آن، هدف قرار دادن پایگاه نظامی دیگو گارسیا و نیز موشکپرانی علیه مناطق مسکونی اسرائیل، حتی اماکن مقدسهٔ اورشلیم و... نشان داد که اگر رژیم به بمب اتمی دسترسی داشت، حتماً از آن استفاده میکرد و اگر زنده بماند، به علت تفکر آخرالزمانی، اولین اقدامش تولید بمب اتمی خواهد بود.
هر اقدامی برای محو رژیم باید هماکنون صورت پذیرد. فردا و فرداهای دیگر بسیار دیر است. آن تفکر اهریمنی میگوید امام زمانش زمانی ظهور میکند که تا مرفق اسب وی، خون کفار ـ به زعم رژیم، یعنی غیرپیروان خود ـ کرهٔ زمین را فرا گیرد.
این یعنی جنگ اتمی آخرالزمانی. بشریت باید هماکنون جلوی این فاجعه را بگیرد. فردا خیلی دیر است.