سیف الدرعی در شبکهٔ X نوشت:

جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۴۹۰۰ موشک و پهپاد به سوی کشورهای خلیج فارس شلیک کرده است، در حالی که تنها حدود ۸۵۰ حمله متوجه اسرائیل بوده است.

این آمار نشان می‌دهد میان شعار قدیمی «مرگ بر اسرائیل» و واقعیت عملکرد نظامی تهران، شکاف بزرگی وجود دارد؛ به‌طوری که حدود ۸۵ درصد حملات در عمل کشورهای مسلمان عرب همسایه را هدف قرار داده‌اند، نه اسرائیل را.

این جنگ بی‌سروصدا واقعیت اولویت‌های همسایهٔ ما را آشکار کرده است.

کشوری با منابع عظیم طبیعی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ظرفیت‌های گسترده، اگر به‌جای درگیری و ماجراجویی نظامی بر توسعه و پیشرفت تمرکز می‌کرد، می‌توانست امروز در بسیاری از حوزه‌ها در شمار پیشرفته‌ترین کشورهای جهان باشد؛ همان مسیری که برخی کشورهای خلیج فارس در پیش گرفته‌اند.

تفاوت روشن است:

برخی کشورها سرمایه و انرژی خود را صرف ساختن آینده‌ای بهتر برای مردمشان می‌کنند،

و برخی دیگر بخش بزرگی از توان خود را صرف تولید سلاح‌هایی می‌کنند که اغلب نه به سوی دشمنان اعلام‌شده، بلکه به سمت همسایگان منطقه نشانه می‌رود.

Iran has launched over 4,900 missiles and drones at Gulf countries so far (around 4,911 per recent tallies), compared to only about 850 aimed at Israel. This highlights a clear mismatch with its long-standing slogan of "Death to Israel," since roughly 85% of its strikes have... -- سيف الدرعي| Saif alderei (@saif_aldareei) March 22, 2026

