تحلیلگر اماراتی: شعار رژیم «مرگ بر اسرائیل» است، اما واقعیت چیز دیگری می‌گوید

سیف الدرعی در شبکهٔ X نوشت:

جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۴۹۰۰ موشک و پهپاد به سوی کشورهای خلیج فارس شلیک کرده است، در حالی که تنها حدود ۸۵۰ حمله متوجه اسرائیل بوده است.

این آمار نشان می‌دهد میان شعار قدیمی «مرگ بر اسرائیل» و واقعیت عملکرد نظامی تهران، شکاف بزرگی وجود دارد؛ به‌طوری که حدود ۸۵ درصد حملات در عمل کشورهای مسلمان عرب همسایه را هدف قرار داده‌اند، نه اسرائیل را.

این جنگ بی‌سروصدا واقعیت اولویت‌های همسایهٔ ما را آشکار کرده است.

کشوری با منابع عظیم طبیعی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ظرفیت‌های گسترده، اگر به‌جای درگیری و ماجراجویی نظامی بر توسعه و پیشرفت تمرکز می‌کرد، می‌توانست امروز در بسیاری از حوزه‌ها در شمار پیشرفته‌ترین کشورهای جهان باشد؛ همان مسیری که برخی کشورهای خلیج فارس در پیش گرفته‌اند.

تفاوت روشن است:

برخی کشورها سرمایه و انرژی خود را صرف ساختن آینده‌ای بهتر برای مردمشان می‌کنند،

و برخی دیگر بخش بزرگی از توان خود را صرف تولید سلاح‌هایی می‌کنند که اغلب نه به سوی دشمنان اعلام‌شده، بلکه به سمت همسایگان منطقه نشانه می‌رود.

موشک‌های سپاه با عکس نخست‌وزیر اسپانیا؛ «متشکریم آقای سانچس»
کشف مکان پخش ایستگاه رادیویی رمز‌گذاری شده

هجوم پرستوهای نظام به خیابان همزمان با بمباران های تهران
تصاویری از خسارت‌های جنگی واردشده به کاخ سعدآباد در تهران
درباره پایگاه جزیره دیگو گارسیا چه میدانیم
بدن زنان، رازهایی که لو نمیره
وضعیت متشنج در خاکسپاری نیروهای وابسته به نظام در بهشت زهرا
تولد مهسا خانپور همسر سابق علی دایی در امریکا
آغاز به کار تلویزیون ملی ایران
آرایش جنجالی فاطمه سلیمانی دختر قاسم

چت‌جی‌پی‌تی امکان تولید محتوای جنسی را فراهم می‌‌کند
چه کسی آمریکایی‌های مقیم ایران را ‌می‌کشت؟
تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن
از زبان یک عکس: فمینیست‌های کوته بین غربی در حضور خمینی

جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!
ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی؛ چه کسی سکان امور را در دست دارد؟
دستبند شیر و خورشید
در تولد ۶۸ سالگی شهرام آذر (سندی) چه گذشت؟
تصاویر نوروزی علی دایی و احمدرضا عابدزاده
زندگی مجتبی خامنه‌ای در هفت قاب

