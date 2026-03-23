Monday, Mar 23, 2026

صفحه نخست » ترامپ: با یک رهبر عالی‌رتبه و مورد احترام که اداره امور را در دست دارد گفت‌وگو کرده‌ایم

trump23.jpgایران اینترنشنال - دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با تاکید بر اینکه گفت‌وگوهای یک‌شنبه دوم فروردین با جمهوری اسلامی، دوشنبه سوم فروردین نیز ادامه پیدا خواهد کرد، گفت که واشینگتن با یک رهبر به‌گفته او عالی‌رتبه و مورد احترام گفت‌وگو کرده‌ است که اداره امور را در دست دارد.

ترامپ بعدازظهر سوم فرودین و ساعتی پس از انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره گفت‌وگو با جمهوری اسلامی و به تعویق انداختن حمله به نیروگاه‌های ایران، در فرودگاه فلوریدا در گفت‌وگو با خبرنگاران نامی از این «رهبر مورد احترام» نبرد اما تاکید کرد که این فرد مجتبی خامنه‌ای، که در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی است، نبوده است.

او با اشاره به اینکه آمریکا خبری از مجتبی خامنه‌ای دریافت نکرده است، افزود که نمی‌داند خامنه‌ای زنده است یا نه اما تمایلی ندارد او کشته شود.

رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «ما با کسی گفت‌وگو می‌کنیم که رهبر و مورد احترام‌ترین فرد در حکومت است.»

ترامپ اضافه کرد که فرستاده ویژه او در خاورمیانه، استیو ویتکاف، و دامادش جرد کوشنر این گفت‌وگوها را انجام داده‌اند.

ترامپ همچنین گفت که شکلی جدی از تغییر رژیم در ایران وجود خواهد داشت.

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...
عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy