Monday, Mar 23, 2026

صفحه نخست » جنگ ادامه دارد، توقف‌ها تاکتیکی است، نه استراتژیک

از امروز، تمرکز تایم‌لاین جهانی از نگرانی نسبت به زیرساخت‌ها به نگرانی درباره توقف احتمالی جنگ منتقل شده است، اما لازم است توجه داشت که این جنگ تا زمان سقوط یا تسلیم بی‌قید و شرط ادامه خواهد یافت و هیچ توقف واقعی در افق دیده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد درخواست اخیر پوتین از ترامپ مرتبط با تخلیه کارکنان خود از نیروگاه اتمی بوشهر باشد، و احتمالاً شاهد خروج این نیروها در آینده نزدیک خواهیم بود.

اگرچه رسانه‌ها این توقف پنج‌روزه را به دلایلی همچون تعلیق شش تعهد، توقف فعالیت‌های موشکی، اورانیوم صفر، تعطیلی برنامه هسته‌ای، مسائل هرمز، تحویل ذخایر و قطع حمایت از نیروهای نیابتی، توجیه می‌کنند، اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این مکث صرفاً برای تنظیم فاز بعدی عملیات، تکمیل شناسایی دشمن و حتی تشدید اقدامات نظامی است.

به عبارت دیگر، این توقف موقت بیشتر تاکتیکی است تا استراتژیک، و نه نشانه‌ای از کاهش شدت درگیری، بلکه فرصتی برای بازچینی نیروها و آماده‌سازی مرحله بعدی جنگ.

در همین حال، استقرار و ورود نیروهای ایالات متحده طبق برنامه در حال پیشرفت است.

استقرار:

۲۵۰۰ تفنگدار دریایی
۲۰۰۰ ملوان
۳۰۰۰ چترباز
۳ کشتی آبی-خاکی

