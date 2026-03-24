کنکاشی در گرایش‌های جدایی‌خواهانه

مقدمه

تا پیش از شکل‌گیری نظم نوین بین‌المللی و تأسیس سازمان ملل، مرزهای کشورها عمدتاً از طریق جنگ، قراردادهای پس از جنگ و یا توازن قوای نظامی تعیین می‌شد. توافقات پس از جنگ جهانی اول میان دولت‌های پیروز و شکست‌خورده نمونه‌ای روشن از این روند است که به تعیین خطوط مرزی جدید و حتی تشکیل کشورهایی تازه در اروپا و خاورمیانه انجامید.

در تاریخ حدود دویست سال اخیر ایران نیز نمونه‌های متعددی از این تغییرات دیده می‌شود؛ از قراردادهای گلستان و ترکمنچای در قفقاز، تا پیمان آخال، پیمان پاریس، قرارداد ارزنه‌الروم و داوری گلداسمیت که هر یک به تعیین مرزهای جدید یا جدایی بخش‌هایی از سرزمین ایران انجامید.

پس از جنگ جهانی دوم و با گسترش اندیشه‌های ضدجنگ، به‌تدریج امکان تغییر مرزها از راه‌هایی غیر از جنگ نیز مطرح شد. تشکیل کشورهایی از طریق توافق، مانند امارات متحده عربی، تانزانیا، یمن و آلمان، یا جدایی از طریق همه‌پرسی مانند سودان جنوبی و مونته‌نگرو نمونه‌هایی از این روند هستند. با این حال، تأثیر قدرت نظامی همچنان در نظام بین‌الملل قابل انکار نیست.

در دنیای امروز مرزهای کشورها امر مقدس و تغییرناپذیر تلقی نمی‌شوند، اما نحوهٔ تغییر آنها اهمیت اساسی دارد. عرف حقوق بین‌الملل بر این است که تغییر مرزها نباید بر پایه جنگ و زور نظامی باشد. احترام به مرزهای موجود بیش از آنکه از تقدس آنها ناشی شود، به دلیل ضرورت حفظ ثبات در نظام جهانی است. اگر امکان تغییر مرزها به‌سادگی فراهم بود، هر کشوری می‌توانست با استناد به بخشی از تاریخ خود ادعای مالکیت بر سرزمین‌های دیگر مطرح کند و در صورت همراه شدن این ادعاها با قدرت نظامی، عملاً ثبات بین‌المللی از میان می‌رفت.

از این رو، احترام به مرزهای موجود بیش از هر چیز یک ضرورت عملی برای جلوگیری از دومینوی ادعاهای ارضی و حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی جهان است. البته در این میان نمی‌توان نقش توازن قوا و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ را در تغییر مرزها نادیده گرفت.

بر این اساس، نویسنده بر این باور است که هر فرد یا گروهی در هر کشوری اصولاً حق دارد تمایل خود را به جدایی، پیوستن به کشوری دیگر یا استقلال بیان کند، اما این امر تنها در صورتی می‌تواند منصفانه و متمدنانه تلقی شود که دست‌کم سه شرط رعایت شود.