مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور روز سهشنبه چهارم فروردین ۱۴۰۵ در شبکه «ایکس» نوشت: «با نظر و موافقت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و با حکم رئیس جمهور محمد باقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.» علی لاریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در جریان حملات اسرائیل در تهران کشته شد.
بهنام بنطالبلو در شبکهٔ ایکس نوشت:
محمدباقر ذوالقدرِ بهعنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است. این خبر مهمی است و نشانهای دیگر از تثبیت و تمرکز بیشتر قدرت در دست جریان نظامیِ تندرو، این تمرکز فزایندهٔ قدرت در رأس حاکمیت نتیجهٔ ناگهانیِ جنگ اخیر نیست، بلکه حاصل دههها سیاستگذاری علی خامنهای است که در آن نهادهای امنیتی و نظامی بر نهادهای بهاصطلاح «اسلامی» و «جمهوری» رژیم ترجیح داده شدند. با این حال، تردیدی نیست که جنگ روندِ از پیشجریانیافتهٔ افزایش نفوذ سپاه بر ساختار حکومت را سرعت بخشیده و تشدید کرده است.
در حالی که این روزها شرححالهای زیادی دربارهٔ قالیباف منتشر میشود، این ذوالقدر است که عملاً در مهمترین نهاد تصمیمگیری امنیت ملی رژیم آن هم در میانهٔ جنگ قرار خواهد گرفت. نکتهٔ مهم در صعود همزمان قالیباف و ذوالقدر فقط افزایش نفوذ سپاه و کهنهسربازان جنگ ایران و عراق در ساختار پسازخامنهایِ جمهوری اسلامی نیست، بلکه نشاندهندهٔ بهقدرترسیدن افرادی است که تجربهٔ بسیار اندکی در حوزهٔ روابط بینالملل و دیپلماسی دارند؛ موضوعی که چشمانداز هرگونه کاهش تنش یا مدیریت بحران را دشوارتر میکند.
ذوالقدر متولد ۱۳۳۳ (۱۹۵۴ میلادی) در شهر فسا در استان فارس است. او مدرک کارشناسی اقتصاد را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پیش از انقلاب ۱۳۵۷ عضو گروه چریکی «منصورون» بود. مانند بسیاری از چهرههای کنونیِ نخبهٔ نظامی در جمهوری اسلامی، در جنگ ایران و عراق به سپاه پاسداران پیوست. در طول جنگ، او فرماندهی ستاد جنگهای نامنظم را بر عهده داشت و هدایت قرارگاه رمضان را نیز بر عهده گرفت؛ قرارگاهی برونمرزی که با گروههای مختلف شبهنظامی شیعه همکاری میکرد.
پس از جنگ، ذوالقدر در سمتهای مختلف امنیتی و قضایی فعالیت کرد. او از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ رئیس ستاد مشترک سپاه بود و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ نیز بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه خدمت کرد. نام او همچنین با سرکوب جریان اصلاحات و حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ گره خورده است.
با وجود آنکه حضورش در دولت محمود احمدینژاد بهعنوان معاون وزیر کشور کوتاه بود، بعدها به قوهٔ قضاییه در دوران صادق لاریجانی رفت؛ ابتدا بهعنوان مشاور و سپس در مقام معاون. پیش از انتصاب به دبیری شورای عالی امنیت ملی، از سال ۲۰۲۱ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت.
ذوالقدر جانشین علی لاریجانی میشود. این جابهجایی همچنین شایعات دربارهٔ بازگشت سعید جلیلی به دبیری شورا و نیز گمانهزنیها دربارهٔ احتمال ارتقای باقریکنی را عملاً منتفی میکند.
نکتهٔ قابل توجه اینکه با وجود قرار داشتن نام ذوالقدر در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه ۱۷۴۷) و نیز تحریمهای اتحادیهٔ اروپا، او تاکنون از سوی ایالات متحده تحریم نشده و نامش در فهرست SDN وزارت خزانهداری آمریکا قرار ندارد.