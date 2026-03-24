ایران وایر - قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۴فروردین۱۴۰۵ در بیانیه‌ای اعلام کرد اموال «بازیگری» با نام اختصاری «ب. الف»، به همراه دارایی‌های تعدادی از نزدیکانش در ایران توقیف شده است.

هرچند در بیانیه قوه قضاییه و همین طور متن خبر رسانه‌های ایران نامی از این بازیگر نیامده، اما به نظر می‌رسد فرد مورد نظر، «برزو ارجمند» بازیگر پیشین سینمای ایران و از مخالفان کنونی جمهوری اسلامی در تبعید باشد.

به گزارش رسانه‌های رسمی ایران، این اقدام در چارچوب دستور قضایی برای «شناسایی و توقیف اموال عناصر حامی رژیم صهیونیستی» انجام شده است. در اطلاعیه منتشر شده ادعا شدهد که تمامی اموال ثبت‌شده این فرد در داخل ایران، با دستور مقام قضایی توقیف شده است.

قوه قضاییه همچنین مدعی شده که این بازیگر، پس از خروج از ایران با یکی از «سرویس‌های جاسوسی» همکاری کرده و به گفته مقام‌های قضایی، به «عنصر رسمی شبکه ساماندهی اقدامات تروریستی ضدایرانی» تبدیل شده است. همچنین گفته شده او در جریان آنچه «جنگ رمضان» نامیده شده، در «توجیه حملات آمریکا و اسراییل به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های ایران» نقش داشته است.