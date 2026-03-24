Tuesday, Mar 24, 2026

صفحه نخست » اموال برزو ارجمند مصادره شد

arjomand.jpgایران وایر - قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۴فروردین۱۴۰۵ در بیانیه‌ای اعلام کرد اموال «بازیگری» با نام اختصاری «ب. الف»، به همراه دارایی‌های تعدادی از نزدیکانش در ایران توقیف شده است.

هرچند در بیانیه قوه قضاییه و همین طور متن خبر رسانه‌های ایران نامی از این بازیگر نیامده، اما به نظر می‌رسد فرد مورد نظر، «برزو ارجمند» بازیگر پیشین سینمای ایران و از مخالفان کنونی جمهوری اسلامی در تبعید باشد.

به گزارش رسانه‌های رسمی ایران، این اقدام در چارچوب دستور قضایی برای «شناسایی و توقیف اموال عناصر حامی رژیم صهیونیستی» انجام شده است. در اطلاعیه منتشر شده ادعا شدهد که تمامی اموال ثبت‌شده این فرد در داخل ایران، با دستور مقام قضایی توقیف شده است.

قوه قضاییه همچنین مدعی شده که این بازیگر، پس از خروج از ایران با یکی از «سرویس‌های جاسوسی» همکاری کرده و به گفته مقام‌های قضایی، به «عنصر رسمی شبکه ساماندهی اقدامات تروریستی ضدایرانی» تبدیل شده است. همچنین گفته شده او در جریان آنچه «جنگ رمضان» نامیده شده، در «توجیه حملات آمریکا و اسراییل به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های ایران» نقش داشته است.

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...
عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


از سایت های دیگر

پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy