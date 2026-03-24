جمهوری اسلامی می‌داند بهترین متحدش در برابر قدرت آمریکا، افکار عمومی آمریکاست

کریم سجادپور - نشریه آتلانتیک، ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

یکی از نخستین درس‌هایی که انقلابیون جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن در سال ۱۳۵۷ آموختند این بود که بزرگ‌ترین متحد آنها در برابر قدرت آمریکا، خودِ دموکراسی آمریکا است. نخستین آزمون این راهبرد، اشغال سفارت آمریکا در تهران بود؛ جایی که ۵۲ آمریکایی به مدت ۴۴۴ روز گروگان نگه داشته شدند. این اقدام اقتصاد و اعتبار بین‌المللی ایران را به‌شدت آسیب زد، اما در عین حال جیمی کارتر را تحقیر کرد و شانس او را برای انتخاب مجدد از بین برد.

در طول دهه‌ها، تهران بارها به این نتیجه رسید که برای مقابله با آمریکا لازم نیست در میدان جنگ پیروز شود؛ کافی است کاری کند که مردم آمریکا جنگ را در اتاق نشیمن خود احساس کنند. امروز نیز، در جنگی که برای بقای خود می‌داند، جمهوری اسلامی بار دیگر همان روش را به کار گرفته است.

در آوریل ۱۹۸۳، ایران از طریق نیروی نیابتی تازه‌تأسیس خود در لبنان، یعنی حزب‌الله، سفارت آمریکا در بیروت را هدف یک حمله انتحاری قرار داد که ۶۳ کشته، از جمله ۱۷ آمریکایی، بر جای گذاشت. این مرگبارترین حمله به یک مأموریت دیپلماتیک آمریکا در تاریخ بود. رونالد ریگان در دفتر خاطرات خود نوشت: «اولین خبر این است که شیعیان ایرانی پشت ماجرا هستند... لعنت به آنها.» با وجود موضع‌گیری‌های علنی، به ریگان گزارش داده شد که به‌دلیل بحران لبنان، محبوبیتش در حال کاهش است. او نوشت: «مردم نمی‌دانند چرا ما آنجا هستیم... در کشور ما یک گرایش عمیق انزواطلبانه وجود دارد.»

چند ماه بعد، در اکتبر همان سال، حزب‌الله دوباره حمله کرد؛ این بار با دو کامیون بمب‌گذاری‌شده که ۲۴۱ نظامی آمریکایی و ۵۸ سرباز فرانسوی را در خواب کشت. چهار روز پس از حمله، ریگان از مردم پرسید: «اگر اکنون لبنان را ترک کنیم، چه پیامی به کسانی می‌دهیم که بی‌ثباتی و تروریسم را ترویج می‌کنند؟»

او چهار ماه بعد پاسخ این سؤال را داد، زمانی که تحت فشار کنگره دستور خروج کامل نیروهای آمریکایی از لبنان را صادر کرد.

تهران همین راهبرد را در عراق نیز به کار برد. پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳، ایران نگران بود که عراقِ باثبات و دموکراتیک به پایگاهی برای فشار بر جمهوری اسلامی تبدیل شود. بنابراین به‌جای رویارویی مستقیم، همان کاری را کرد که در لبنان آموخته بود: ایجاد بی‌ثباتی تا جنگ غیرقابل‌برد شود.