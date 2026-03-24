هدف قرار گرفتن ساختمان اپتیک صاایران در اصفهان



به گزارش حال‌ وش / امروز سه شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۵، بر اساس تصاویر منتشرشده، ساختمان اپتیک صاایران در اصفهان در جریان حملات منتسب به آمریکا و اسرائیل مورد هدف قرار گرفته است.



این تصاویر نشان می‌دهد بخش‌هایی از این ساختمان دچار آسیب شده و آثار انفجار در محل قابل مشاهده است.



تا این لحظه، جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات، اهداف دقیق یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

تصاویر دریافتی از شهروندان: 'ساختمان اپتیک صاایران #اصفهان سمت کاوه ساعت ۱۳:۲۰ هدف حمله قرار گرفت.'

رویترز: هزاران نیروی نظامی آمریکایی دیگر به خاورمیانه اعزام می‌شوند

رویترز گزارش داد که انتظار می‌رود ایالات متحده هزاران نیروی نظامی آمریکایی دیگر از یگان نخبه «لشکر ۸۲ هوابرد» به خاورمیانه اعزام کند. این خبر را دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند. در حالی که ترامپ اعلام کرده در پی انجام مذاکرات با ایران است، این اقدام به تقویت گسترده نظامی در منطقه می‌افزاید. این مقام‌ها که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، مشخص نکردند این نیروها به کدام نقطه از خاورمیانه اعزام خواهند شد و چه زمانی به منطقه خواهند رسید.