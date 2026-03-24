هدف قرار گرفتن ساختمان اپتیک صاایران در اصفهان
به گزارش حال وش / امروز سه شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۵، بر اساس تصاویر منتشرشده، ساختمان اپتیک صاایران در اصفهان در جریان حملات منتسب به آمریکا و اسرائیل مورد هدف قرار گرفته است.
این تصاویر نشان میدهد بخشهایی از این ساختمان دچار آسیب شده و آثار انفجار در محل قابل مشاهده است.
تا این لحظه، جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات، اهداف دقیق یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
تصاویر دریافتی از شهروندان: 'ساختمان اپتیک صاایران #اصفهان سمت کاوه ساعت ۱۳:۲۰ هدف حمله قرار گرفت.'
رویترز: هزاران نیروی نظامی آمریکایی دیگر به خاورمیانه اعزام میشوند
رویترز گزارش داد که انتظار میرود ایالات متحده هزاران نیروی نظامی آمریکایی دیگر از یگان نخبه «لشکر ۸۲ هوابرد» به خاورمیانه اعزام کند. این خبر را دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتهاند. در حالی که ترامپ اعلام کرده در پی انجام مذاکرات با ایران است، این اقدام به تقویت گسترده نظامی در منطقه میافزاید. این مقامها که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، مشخص نکردند این نیروها به کدام نقطه از خاورمیانه اعزام خواهند شد و چه زمانی به منطقه خواهند رسید.
«عربستان سعودی خواهان تضعیف توانمندیهای موشکی ایران پیش از پایان جنگ است»
یک مقام منطقهای آگاه از موضع عربستان سعودی به سیانان گفت که ریاض خواهان پایان جنگ با ایران است، اما بهشرطی که توانمندیهای موشکهای کروز و بالستیک تهران «تا حد امکان» تضعیف شده باشد. این مقام منطقهای گفت با این حال، ریاض نمیخواهد زیرساختهای غیرنظامی ایران آسیب ببیند. او گفت: «ما نمیتوانیم یک همسایه متجاوز داشته باشیم، اما در عین حال نمیتوانیم جمعیتی در ایران داشته باشیم که فقیر باشد.»
سفر وزیر خارجه آمریکا به فرانسه برای متقاعد کردن اعضای گروه هفت درباره جنگ ایران
کسی از وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور در هفته جاری به فرانسه سفر خواهد کرد تا متحدان بدبین آمریکا در گروه هفت را نسبت به راهبرد جنگ با ایران، جنگی که باعث جهش قیمت جهانی سوخت شده است، متقاعد کند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روبیو روز جمعه در نشست وزرای خارجه گروه هفت در فرانسه شرکت خواهد کرد تا درباره منافع کلیدی آمریکا و نگرانیهای مشترک امنیتی و فرصتهای همکاری گفتوگو کند.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود تصریح کرده است که محورهای اصلی گفتوگو شامل جنگ روسیه و اوکراین، وضعیت خاورمیانه و تهدیدهای جهانی علیه صلح و ثبات خواهد بود.
ترور یک عامل اطلاعاتی سپاه در بیروت
