کیهان لندن - روزنامه‌ی تلگراف در گزارشی از ظهور گروهی تازه‌نام در اروپا خبر داده‌است که به نوشته‌ی این روزنامه، نشانه‌های آشکاری از پیوند آن با شبکه‌ی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دیده می‌شود؛ گروهی که تا سه هفته پیش تقریبا هیچ نام و نشانی از آن وجود نداشت: نه در بانک‌های اطلاعاتی ضدتروریسم، نه در شبکه‌های اجتماعی، نه در تلگرام و نه در سوابق شناخته‌شده امنیتی.

این گروه با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» اکنون پس از چند حمله‌ی پیاپی به مراکز و نمادهای یهودی در اروپا، وارد ادبیات سرویس‌های امنیتی شده است. تازه‌ترین مورد، انتشار ویدئویی از آمبولانس‌های در حال سوختن در برابر یک کنیسه در لندن بود؛ ویدئویی که روز دوشنبه ۲۳ مارس ۲۰۲۶ با نشان این گروه در تلگرام منتشر شد و بنظر می‌رسد به آخرین عملیات آن مربوط باشد.

اوایل همین ماه، مقام‌های اسرائیلی که مسئول پیگیری و مقابله با یهودستیزی در جهان هستند، متوجه نشانه‌های یک تهدید تازه شدند. وزارت امور دیاسپورای اسرائیل طی شش روز، میان حملات جداگانه در بلژیک، هلند و یونان ارتباط‌هایی شناسایی کرد. بر پایه‌ی گزارشی که تلگراف به آن استناد می‌کند، این روند از دید نهادهای اسرائیلی نشانه‌ی ظهور تازه‌ترین گروه نیابتی تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا است.

پس از آنکه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، تحلیلگران اسرائیلیِ منابع باز به بررسی دقیق محتوای منتشرشده از سوی آن پرداختند. آنها متوجه شدند که نشان این گروه تازه‌ظهور، دستی برافراشته را نشان می‌دهد که تفنگی را به سمت راست گرفته و تصویر کره زمین نیز در پس‌زمینه آن دیده می‌شود. تلگراف می‌نویسد این طراحی شباهت بسیار نزدیکی به نمادهای مورد استفاده گروه‌های شبه‌نظامی همسو با جمهوری اسلامی، از جمله حزب‌الله لبنان، کتائب حزب‌الله عراق و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد. به نوشته‌ی این روزنامه، تنها تفاوت آشکار این نشان آن است که بجای کلاشینکف AK-47 از تفنگ تک‌تیرانداز دراگونوف استفاده شده؛ تفاوتی که به گفته‌ی تحلیلگران، ممکن است عامدانه و برای دشوارتر کردن انتساب مستقیم حملات باشد.

با وجود تلاش برای پنهان کردن وابستگی، نشانه‌هایی وجود دارد که این گروه بخشی از شبکه‌ی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، موسوم به «محور مقاومت» است. یکی از این نشانه‌ها، به نوشته‌ی تلگراف، «انتشار فوری تصاویر حملات از طریق کانال‌های تلگرامی مرتبط با سپاه پاسداران» و دیگر کانال‌های وابسته به گروه‌های شبه‌نظامی شیعه است. همین الگو، یعنی فقدان زیرساخت رسانه‌ای مستقل و اتکا به مجاری تبلیغاتی شناخته‌شده وابسته به جمهوری اسلامی، از عواملی است که توجه سرویس‌های امنیتی را جلب کرده است.