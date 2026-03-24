eubanner.jpgکیهان لندن - روزنامه‌ی تلگراف در گزارشی از ظهور گروهی تازه‌نام در اروپا خبر داده‌است که به نوشته‌ی این روزنامه، نشانه‌های آشکاری از پیوند آن با شبکه‌ی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دیده می‌شود؛ گروهی که تا سه هفته پیش تقریبا هیچ نام و نشانی از آن وجود نداشت: نه در بانک‌های اطلاعاتی ضدتروریسم، نه در شبکه‌های اجتماعی، نه در تلگرام و نه در سوابق شناخته‌شده امنیتی.

این گروه با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» اکنون پس از چند حمله‌ی پیاپی به مراکز و نمادهای یهودی در اروپا، وارد ادبیات سرویس‌های امنیتی شده است. تازه‌ترین مورد، انتشار ویدئویی از آمبولانس‌های در حال سوختن در برابر یک کنیسه در لندن بود؛ ویدئویی که روز دوشنبه ۲۳ مارس ۲۰۲۶ با نشان این گروه در تلگرام منتشر شد و بنظر می‌رسد به آخرین عملیات آن مربوط باشد.

اوایل همین ماه، مقام‌های اسرائیلی که مسئول پیگیری و مقابله با یهودستیزی در جهان هستند، متوجه نشانه‌های یک تهدید تازه شدند. وزارت امور دیاسپورای اسرائیل طی شش روز، میان حملات جداگانه در بلژیک، هلند و یونان ارتباط‌هایی شناسایی کرد. بر پایه‌ی گزارشی که تلگراف به آن استناد می‌کند، این روند از دید نهادهای اسرائیلی نشانه‌ی ظهور تازه‌ترین گروه نیابتی تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا است.

پس از آنکه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، تحلیلگران اسرائیلیِ منابع باز به بررسی دقیق محتوای منتشرشده از سوی آن پرداختند. آنها متوجه شدند که نشان این گروه تازه‌ظهور، دستی برافراشته را نشان می‌دهد که تفنگی را به سمت راست گرفته و تصویر کره زمین نیز در پس‌زمینه آن دیده می‌شود. تلگراف می‌نویسد این طراحی شباهت بسیار نزدیکی به نمادهای مورد استفاده گروه‌های شبه‌نظامی همسو با جمهوری اسلامی، از جمله حزب‌الله لبنان، کتائب حزب‌الله عراق و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد. به نوشته‌ی این روزنامه، تنها تفاوت آشکار این نشان آن است که بجای کلاشینکف AK-47 از تفنگ تک‌تیرانداز دراگونوف استفاده شده؛ تفاوتی که به گفته‌ی تحلیلگران، ممکن است عامدانه و برای دشوارتر کردن انتساب مستقیم حملات باشد.

با وجود تلاش برای پنهان کردن وابستگی، نشانه‌هایی وجود دارد که این گروه بخشی از شبکه‌ی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، موسوم به «محور مقاومت» است. یکی از این نشانه‌ها، به نوشته‌ی تلگراف، «انتشار فوری تصاویر حملات از طریق کانال‌های تلگرامی مرتبط با سپاه پاسداران» و دیگر کانال‌های وابسته به گروه‌های شبه‌نظامی شیعه است. همین الگو، یعنی فقدان زیرساخت رسانه‌ای مستقل و اتکا به مجاری تبلیغاتی شناخته‌شده وابسته به جمهوری اسلامی، از عواملی است که توجه سرویس‌های امنیتی را جلب کرده است.

کارزار این گروه، بنا بر گزارش تلگراف، صبح ۹ مارس آغاز شد؛ زمانی که انفجاری در ساعت ۴ بامداد نمای جلویی کنیسه لیژ در بلژیک را درهم کوبید و شیشه‌های ساختمان‌های آنسوی خیابان را شکست. دو روز بعد، در ۱۱ مارس، این گروه مسئولیت دومین حمله را در یونان بر عهده گرفت و ویدئویی منتشر کرد که ظاهرا دو نفر را در حال فرار از محل انفجاری نشان می‌داد که به گفته‌ی آنها یک مکان یهودی در آتن را هدف قرار داده بود. در همان روز، بیانیه‌ای مفصل که به این گروه نسبت داده شده و خطاب به «مجاهدان اسلام، شوالیه‌های سایه‌ها» نوشته شده بود، در کانال‌های تلگرامی وابسته به حزب‌الله منتشر شد. سومین حمله نیز روز ۱۳ مارس در روتردام رخ داد؛ جایی که آتش‌افروزان یک کنیسه و تنها مدرسه‌ی یهودی ارتدوکس هلند را هدف گرفتند و پلیس هلند چهار مرد جوان را به ظن دست داشتن در آن بازداشت کرد.

این گروه روز یکشنبه در تلگرام نوشت: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. این آخرین هشدار است به همه ملت‌های جهان، بویژه در اتحادیه اروپا. فورا خود را از همه‌ی منافع، تأسیسات و هر آنچه وابسته به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست دور کنید.» پس از آن، نوبت به لندن رسید. چهار آمبولانس متعلق به «هتسولا نورث‌وست» در گولدرز‌گرین در شمال‌غرب لندن به آتش کشیده شد. این نهاد داوطلبانه از سال ۱۹۷۹ خدمات فوریت‌های پزشکی رایگان به جامعه‌ی یهودیان ارایه می‌دهد. پلیس متروپولیتن اعلام کرد مأموران حدود ساعت ۱:۴۵ بامداد دوشنبه به محل فراخوانده شدند و پرونده بعنوان یک «جنایت ناشی از نفرت ضدیهودی» در دست بررسی است. گزارش‌های خبری نیز حاکی است در پی انفجار کپسول‌های اکسیژن، ده‌ها نفر از ساکنان اطراف ناچار به ترک خانه‌هایشان شدند.

به نوشته‌ی تلگراف، آتش‌زدن آمبولانس‌ها در گولدرز‌گرین همه‌ی نشانه‌های عملیات‌های پیشین این گروه را دارد: حمله در شب، تمرکز بر اموال، اجرا در یکی از مهمترین جوامع یهودی اروپا، و انتشار سریع تصاویر از طریق کانال‌های تلگرامی همسو با جمهوری اسلامی همراه با نشان شناخته‌شده‌ی این گروه. پلیس لندن گفته است در جستجوی سه مظنونی است که در تصاویر دوربین‌های مداربسته دیده شده‌اند.

سارا جکسون از مقام‌های پلیس نیز اعلام کرده که مأموران در حال بررسی دوربین‌ها و ویدئوهای آنلاین هستند و تاکنون کسی بازداشت نشده است.

آنچه اکنون برای سرویس‌های امنیتی اهمیت دارد، فقط خودِ حمله نیست، بلکه شناسایی کسانی است که پشت این نام تازه قرار دارند. به نوشته‌ی تلگراف، ظهور این گروه با الگویی مطابقت دارد که تحلیلگران ضدتروریسم پیشتر نیز دیده‌اند: جمهوری اسلامی دهه‌هاست با ساختن نام‌ها و پوشش‌های تازه برای عملیات برون‌مرزی، فاصله‌ای ظاهری میان تهران و خودِ عملیات ایجاد می‌کند تا انتساب قطعی دشوارتر شود. گروه ظاهر می‌شود، حمله انجام می‌شود، مسئولیت از طریق شبکه‌های تثبیت‌شده منتشر می‌شود و سپس ردپا عمدا سرد و مبهم می‌شود.

تلگراف برای توضیح این الگو به بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین (AMIA) در بوئنوس‌آیرس اشاره می‌کند؛ حمله‌ای که ۸۵ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی برجا گذاشت. رژیم حاکم بر ایران سه دهه هرگونه ارتباط با آن را انکار کرد، اما دادگاه عالی کیفری آرژانتین در سال ۲۰۲۴ حکم داد که جمهوری اسلامی آن حمله را طراحی کرده و حزب‌الله آن را به اجرا درآورده است.

در ادامه‌ی این گزارش آمده است که هر گروه جهادی که بخواهد برای خود پیروان ایدئولوژیک دست‌وپا کند، معمولا همزمان با اعلام موجودیتش کانال تلگرامی خود را راه‌اندازی می‌کند؛ اما «اصحاب الیمین» چنین نکرد. با این حال، ویدئوها و بیانیه‌هایش بلافاصله نه از کانال‌های خودش، بلکه از طریق کانال‌های متعلق به حزب‌الله و سپاه پاسداران منتشر شد. همین موضوع، همراه با شباهت آشکار نماد این گروه به آرم‌های شناخته‌شده سازمان‌های وابسته به جمهوری اسلامی، توجه تحلیلگران را بیش از پیش جلب کرده است.

نام «اصحاب الیمین» نیز بار دینی روشنی دارد. عبارت «اصحاب الیمین» یک اصطلاح قرآنی است که در متون دینی به دسته‌ای از انسان‌ها اشاره دارد که در روز قیامت نامه اعمالشان به دست راستشان داده می‌شود. این مفهوم در ادبیات اسلامی در برابر «اصحاب الشمال» قرار می‌گیرد و به پاداش نیکوکاران و برخورداری آنان از لطف الهی اشاره دارد. از همین رو، این نام هیچ ارتباطی با راست‌گرایی سیاسی ندارد. در سنت اسلامی، دست راست نماد شرافت، درستی و عنایت الهی است. انتخاب چنین عنوانی، این گروه را نه یک بازیگر صرفا سیاسی، بلکه جریانی با ادعای مشروعیت دینی و مأموریت ایدئولوژیک معرفی می‌کند؛ الگویی که با شیوه‌ی نام‌گذاری دیگر گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی نیز همخوانی دارد.

به نوشته‌ی تلگراف، بیانیه‌های این گروه نیز آشکارا بر همین لحن تکیه داشته است. نخستین بیانیه که پس از بمب‌گذاری لیژ منتشر شد، خطاب به «مجاهدان اسلام، شوالیه‌های سایه‌ها» نوشته شده بود و با رشته‌ای از ارجاعات به نبردهای صدر اسلام پایان می‌یافت؛ ارجاعاتی که هم نقش الهام‌بخش دارند و هم حامل تهدیدی ضمنی‌اند. در عین حال، هیچ‌یک از حملات منتسب به این گروه در بلژیک، یونان، هلند و لندن تا اینجا تلفات جانی نداشته‌اند و همگی در تاریکی شب، با هدف قرار دادن اموال و نمادها انجام شده‌اند.

بخش پایانی گزارش تلگراف به نگرانی امنیتی گسترده‌تری اشاره دارد: بریتانیا در سال‌های اخیر با موج بزرگی از مهاجرت غیرقانونی روبرو بوده‌است و مقام‌های امنیتی مدت‌هاست هشدار می‌دهند که شبکه‌های قاچاق مرتبط با سپاه پاسداران می‌توانند نه فقط برای جابجایی افراد، بلکه برای جاگذاری عوامل و شناسایی افراد آسیب‌پذیرِ مستعد جذب مالی مورد استفاده قرار گیرند. جمع‌بندی گزارش اسرائیلی نیز این است که صرف‌نظر از اینکه در نهایت مسئولیت رسمی به چه کسی نسبت داده شود، ظهور «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» نشان‌دهنده‌ی افزایش خطر حملات نیابتی یا حملات هماهنگ‌شده دیجیتال علیه نهادهای یهودی در اروپا است.

منبع : تلگراف
ترجمه: کیهان لندن

