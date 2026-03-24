ارتباط خانوادگی با مقام‌های حکومتی در پرونده های جاسوسی

نیویورک پست - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

بر اساس اسناد قضایی در آمریکا، چند شهروند ایرانی به اتهام نفوذ در شرکت‌های فناوری و سرقت اطلاعات محرمانه از جمله اسرار تجاری مربوط به گوگل تحت پیگرد قرار گرفته‌اند؛ پرونده‌ای که نگرانی‌ها درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به فناوری‌های پیشرفته در غرب را دوباره افزایش داده است.

ماه گذشته یک هیئت منصفه فدرال سه مهندس نرم‌افزار ایرانی را متهم کرد که با استفاده از موقعیت شغلی خود در شرکت‌های فناوری، به اطلاعات محرمانه و حساس دسترسی پیدا کرده و آن‌ها را به خارج از آمریکا منتقل کرده‌اند.

دو نفر از متهمان خواهر هستند؛ سمانه غندالی، ۴۱ ساله، و سروور غندالی، ۳۲ ساله که همراه با

محمدجواد خسروی، ۴۰ ساله، همسر سمانه غندالی، با اتهام دسترسی غیرقانونی به اطلاعات محرمانه روبه‌رو شده‌اند.

سرور غندالی به همراه خواهر و شوهرخواهرش به سرقت اسرار فناوری از شرکت‌های سیلیکون ولی متهم شده است

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این افراد در جریان فعالیت شغلی خود در شرکت‌های فناوری ـ که نام آن‌ها اعلام نشده ـ به اسناد حساس از جمله اطلاعات مربوط به امنیت پردازنده‌ها، رمزنگاری و فناوری‌های پیشرفته دست یافته و سپس این داده‌ها را از جمله به ایران منتقل کرده‌اند.

طبق کیفرخواست، بخشی از این اطلاعات از شرکت گوگل و دیگر شرکت‌های فناوری استخراج شده است. هر سه متهم اتهامات را رد کرده‌اند.