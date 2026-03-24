ارتباط خانوادگی با مقامهای حکومتی در پرونده های جاسوسی
نیویورک پست - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
بر اساس اسناد قضایی در آمریکا، چند شهروند ایرانی به اتهام نفوذ در شرکتهای فناوری و سرقت اطلاعات محرمانه از جمله اسرار تجاری مربوط به گوگل تحت پیگرد قرار گرفتهاند؛ پروندهای که نگرانیها درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به فناوریهای پیشرفته در غرب را دوباره افزایش داده است.
ماه گذشته یک هیئت منصفه فدرال سه مهندس نرمافزار ایرانی را متهم کرد که با استفاده از موقعیت شغلی خود در شرکتهای فناوری، به اطلاعات محرمانه و حساس دسترسی پیدا کرده و آنها را به خارج از آمریکا منتقل کردهاند.
دو نفر از متهمان خواهر هستند؛ سمانه غندالی، ۴۱ ساله، و سروور غندالی، ۳۲ ساله که همراه با
محمدجواد خسروی، ۴۰ ساله، همسر سمانه غندالی، با اتهام دسترسی غیرقانونی به اطلاعات محرمانه روبهرو شدهاند.
سرور غندالی به همراه خواهر و شوهرخواهرش به سرقت اسرار فناوری از شرکتهای سیلیکون ولی متهم شده است
***
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این افراد در جریان فعالیت شغلی خود در شرکتهای فناوری ـ که نام آنها اعلام نشده ـ به اسناد حساس از جمله اطلاعات مربوط به امنیت پردازندهها، رمزنگاری و فناوریهای پیشرفته دست یافته و سپس این دادهها را از جمله به ایران منتقل کردهاند.
طبق کیفرخواست، بخشی از این اطلاعات از شرکت گوگل و دیگر شرکتهای فناوری استخراج شده است. هر سه متهم اتهامات را رد کردهاند.
ارتباط خانوادگی با چهرههای حکومتی
بر اساس گزارشها، پدر خواهران قندعلی،
شهابالدین غندالی، از مدیران سابق در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی و رئیس پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است.
او در سال ۲۰۱۶ در ایران به اتهام اختلاس حدود ۲٫۵ میلیارد دلار و تخلفات مالی مرتبط با بانک سرمایه بازداشت شد، هرچند سرنوشت نهایی پرونده او بهطور کامل روشن نیست.
برخی مخالفان جمهوری اسلامی در آمریکا میگویند چنین ارتباطاتی میتواند زمینه دسترسی به شبکههای قدرت و سوءاستفاده احتمالی از موقعیتهای علمی و شغلی در خارج از کشور را فراهم کند.
لادن بازرگان، فعال حقوق بشر، در این باره گفته است:
«مسئله فقط جاسوسی نیست؛ مسئله دسترسی و آسیبپذیری است. وقتی افرادی که به شبکههای قدرت در یک نظام اقتدارگرا متصل هستند وارد دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی میشوند، علاوه بر فناوری پیشرفته به اعتماد و ارتباطات حرفهای هم دست پیدا میکنند، و در برخی موارد این دسترسی میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد.»
نمونههای دیگر از فعالیتهای مرتبط با ایران در آمریکا
مقامهای قضایی آمریکا در سالهای گذشته چند پرونده دیگر را نیز به فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی نسبت دادهاند.
در سال ۲۰۱۹،
احمدرضا محمدیدوستدار، شهروند ایرانی-آمریکایی، به اتهام فعالیت به عنوان عامل دولت ایران به جرم خود اعتراف کرد.
دادستانهای فدرال اعلام کردند او از مراکز یهودی در دانشگاه شیکاگو و همچنین از ایرانیان مخالف حکومت تصویربرداری و جمعآوری اطلاعات کرده بود.
پدر او،
حسین محمدیدوستدار، از مدیران سابق در حوزه نشر دانشگاهی در ایران معرفی شده است.
محمدیدوستدار به بیش از سه سال زندان محکوم شد و یکی از همدستان او در کالیفرنیا نیز به ۳۰ ماه حبس محکوم شد.