امیر فرشاد ابراهیمی در شبکه اکس نوشت:

آرش اعلایی از اینترنشنال خیلی محترمانه اخراج شده یعنی ازش خواستند که استعفاء بده . آرش خوش فکر و بسیار خلاقه، بیرون اومدنش خبر خوبی نیست وسط جنگ قوت گرفتن استمرارطلبان جمهوری اسلامی و چپ‌های منحط عملا سانسور خبر هست.

