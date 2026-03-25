رادیو فردا - کاخ سفید روز چهارشنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی نپذیرد که در جنگ جاری شکست خورده و با توافق برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه موافقت نکند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آماده است برای ایران «جهنم به پا کند».

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در یک نشست خبری گفت: «اگر ایران واقعیت شرایط کنونی را نپذیرد، اگر درک نکند که از نظر نظامی شکست خورده و همچنان هم شکست خواهد خورد، رئیس‌جمهور ترامپ اطمینان حاصل خواهد کرد که آن‌ها شدیدتر از هر زمان دیگری هدف قرار بگیرند.»

او افزود: «رئیس‌جمهور ترامپ بلوف نمی‌زند و آماده است جهنم به راه بیندازد. ایران نباید دوباره دچار اشتباه محاسباتی شود.»

سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: «آخرین اشتباه محاسباتی آن‌ها به قیمت از دست رفتن رهبری ارشدشان، نیروی دریایی‌شان، نیروی هوایی‌شان و سامانه پدافند هوایی‌شان تمام شد.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز نهم اسفند سال گذشته در ابتدای حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد. ارتش و رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای اخیر بارها گفته‌اند که توان نظامی ایران بر اثر حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل از بین رفته است.

در مقابل، ایران حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل و شماری از کشورهای منطقه را ادامه داده و توانسته است تنکه هرمز را عملا مسدود کند.

کارولین لویت همچنین هشدار داد: «هرگونه خشونت پس از این نقطه به این دلیل خواهد بود که رژیم ایران نپذیرفت که از پیش شکست خورده و از آمدن (به پای میز مذاکره) خودداری کرد.»

ساعتی پیش اعلام شد که ایران طرح ۱۵ ماده‌ای پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ را نپذیرفته و پنج شرط برای تمام شدن درگیری اعلام کرده است.

به رغم انتشار این گزارش‌ها، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که واشینگتن . تهران همچنان درگیر مذاکرات صلح هستند.

کارولین لویت تأکید کرد که «مذاکره ادامه دارد» و آن را «سازنده» خواند.

او افزود که در گزارش‌های رسانه‌ای درباره جزئیات طرح ۱۵‌ ماده‌ای که خواسته‌های آمریکا از ایران را مشخص می‌کند، «عناصری از حقیقت» وجود دارد. خانم لویت در عین حال گفت که کاخ سفید هیچوقت طرح ۱۵ ماده‌ای را تأیید نکرده است.