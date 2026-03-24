ایران اینترنشنال - زهرا حجت، رییس موسسه توانبخشی همدم در مشهد، به‌دلیل مخالفت با استقرار نیروهای سپاه پاسداران در این مرکز و اعتراض به قرار دادن کودکان دارای معلولیت به‌عنوان سپر انسانی، با ضرب‌وشتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.



موسسه همدم در مشهد محل نگهداری و آموزش کودکان دارای نیازهای ویژه است. حجت که به‌دلیل سال‌ها مراقبت از دختران دارای معلولیت به «مادر ۴۰۰ دختر» معروف است، با درخواست نیروهای سپاه برای استقرار در این موسسه مخالفت کرده و این اقدام را سپر انسانی قرار دادن کودکان دارای معلولیت دانسته بود.



بر اساس گزارش‌ها، نیروهای سپاه پاسداران خواستار اسکان حدود ۵۰ نفر از نیروهای خود در این مرکز شده بودند. همچنین بی‌خبری از محل نگهداری، وضعیت جسمی و روند پرونده این فعال حوزه توانبخشی، نگرانی‌ها درباره سلامت و سرنوشت او را افزایش داده است.



ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود که جمهوری اسلامی برای دور نگه داشتن نیروها و تجهیزات سرکوب از حملات آمریکا و اسرائیل، از اماکن عمومی، از جمله مدارس، آموزشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها، برای تجمع و استقرار نیروهای امنیتی استفاده کرده است.