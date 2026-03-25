حساب کاربری وحیدآنلاین تصویری از یک بنر تبلیغاتی در بابلسر منتشر کرد که در آن تصویر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در کنار آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی و عامل اصلی یکی از بزرگ‌ترین نسل‌کُشی‌های تاریخ جهان، منتشر شده است.

در این بنر، زیر عکس دستکاری‌شده مجتبی خامنه‌ای، جمله‌ای منتسب به هیتلر درج شده که علاوه بر اشاره به «خیانت به وطن»، حاوی ادبیاتی جنسیت‌زده است. نصب این بنر در محیط عمومی و انتشار تصویری از آن در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است.