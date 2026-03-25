طارق رمضان، نوه بنیانگذار اخوانالمسلمین به اتهام تجاوز به سه زن با حکم ۱۸ سال حبس مواجهه است
ایندیپندنت فارسی - گزارش فیگارو حاکی از آن است که از آنجایی که طارق رمضان، نوه بنیانگذار اخوانالمسلمین و استاد آکسفورد در جلسه دادگاه که به اتهام تجاوز او به سه زن در فرانسه رسیدگی میکند، حاضر نشده، جلسات دادگاه در غیاب او در حال برگزاری است.
وکلای این استاد اسلامشناسی با ریشه مصری گفتهاند که او در بخش روانپزشکی بیمارستان بستری است. براساس این گزارش او از روز آغاز محاکمهاش که ۲ مارس بوده در دادگاه حاضر نشده اما دادگاه اعلام کرده که عذر او موجه نیست و جلسات دادگاه در غیابش برگزار میشود.
طاریق رمضان پیشتر نیز در سوئیس به دلیل تجاوز به یک زن محکوم شده است. پرونده تجاوز به سه زن دیگر مربوط به سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ است. به گزارش تایمز، دادستانها برای او خواستار حکم حبس ۱۸ ساله هستند.