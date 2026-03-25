والاستریتجورنال - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
در جریان یک حمله بیسابقه، اسرائیل یک پایگاه دریایی در بندر انزلی در دریای خزر را هدف قرار داد؛ حملهای که به گفته منابع آگاه، با هدف قطع مسیر انتقال سلاح میان روسیه و جمهوری اسلامی انجام شد. این مسیر در سالهای اخیر برای جابهجایی مهمات، پهپاد، نفت و حتی کالاهای اساسی میان دو کشور استفاده میشد.
این نخستین بار است که اسرائیل در بزرگترین دریای بسته جهان دست به حمله نظامی میزند؛ منطقهای که خارج از دسترس نیروی دریایی آمریکا است و به همین دلیل به یکی از امنترین مسیرهای همکاری نظامی تهران و مسکو تبدیل شده بود.
این مسیر دریایی نقش مهمی در انتقال پهپادهای شاهد داشته است؛ پهپادهایی که روسیه در جنگ اوکراین استفاده میکند و جمهوری اسلامی نیز از آنها برای حمله به پایگاههای آمریکا، تأسیسات انرژی و اهداف منطقهای بهره برده است.
منابع مطلع میگویند همکاری نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در طول جنگ گسترش یافته و مسکو علاوه بر فناوری پهپادی، تصاویر ماهوارهای و اطلاعات نظامی نیز در اختیار تهران قرار داده است.
به گفته الیعزر ماروم، فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل:
هدف اصلی این حمله، محدود کردن قاچاق نظامی روسیه و نشان دادن این بود که جمهوری اسلامی در دریای خزر هم امنیت ندارد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حمله به بندر انزلی، دهها هدف از جمله شناورهای نظامی، تأسیسات بندری، مرکز فرماندهی و کارگاه تعمیر کشتیها هدف قرار گرفتهاند. تصاویر منتشرشده خسارت به مقر نیروی دریایی جمهوری اسلامی و نابودی چند شناور را نشان میدهد.
این مسیر دریایی برای روسیه پس از حمله به اوکراین اهمیت زیادی پیدا کرده بود. گزارشها نشان میدهد که تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۰۰ هزار گلوله توپخانه و حدود یک میلیون فشنگ از طریق دریای خزر از جمهوری اسلامی به روسیه منتقل شده است.
تحلیلگران میگویند کشتیهای ایرانی و روسی در بسیاری از موارد برای پنهان کردن مسیر خود، دستگاههای موقعیتیاب را خاموش میکردند تا شناسایی آنها دشوار شود. آمریکا در سالهای اخیر چندین شرکت و کشتی مرتبط با این شبکه انتقال سلاح را تحریم کرده است.
با این حال، آمارها نشان میدهند حجم حملونقل در بندر انزلی در سال گذشته چند برابر شده و این بندر به یکی از مهمترین مسیرهای دور زدن تحریمها تبدیل شده است.
با وجود این، تحلیلگران معتقدند ایران و روسیه احتمالاً تلاش خواهند کرد از مسیرهای دیگر در دریای خزر استفاده کنند، اما این حمله نشان داد که حتی این منطقه نیز برای جمهوری اسلامی امن نیست.
اسرائیل در اعلام رسمی حمله، نامی از روسیه نبرد تا از تشدید تنش مستقیم با مسکو جلوگیری کند؛ زیرا تلآویو همچنان تلاش میکند در کنار مقابله با جمهوری اسلامی، از درگیری مستقیم با روسیه بهویژه در پرونده سوریه پرهیز کند.
