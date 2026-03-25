Wednesday, Mar 25, 2026

صفحه نخست » اقدام تازه جمهوری اسلامی درباره ترور ترامپ

trmp.jpgرژیم جمهوری اسلامی با ارسال یک پیامک گسترده به شهروندان داخل مشور، از آنها خواسته‌اند به کارزاری برای ترور دونالد ترامپ بپیوندند و از آن حمایت کنند.

در این پیام، مخاطبان به یک وب‌سایت هدایت می‌شوند که به گفتهٔ منابع، روی سرورهای شرکت پارسپک میزبانی شده است.

متن پیام ارسالی چنین است: «کارزار بین‌المللی جایزه برای ترور ترامپ؛ شما می‌توانید از طریق وب‌سایت xxxx از این کارزار حمایت کنید.»

دیده‌بان ایران: ۲۹۰ هزار نفر در ایران از «پویش بین‌المللی جایزه ترور ترامپ» حمایت کردند

سایت خبری دیده‌بان ایران گزارش داد در روزهای اخیر پویشی با عنوان «پویش بین‌المللی جایزه ترور ترامپ» در ایران راه‌اندازی شده که با ارسال پیامک از شهروندان دعوت می‌کند به آن بپیوندند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سایت مرتبط با این پویش، تاکنون ۲۹۰ هزار نفر حمایت خود را اعلام کرده‌اند و مجموع مبالغ اعلامی به ۲۵ میلیون دلار رسیده است.

با این حال، در توضیحات این سایت تاکید شده این مبالغ از افراد دریافت نشده و صرفا جمع ارقام اعلامی حامیان است.

در بیانیه منتشرشده در این سایت آمده است: «با توجه به صدور فتوای جهاد مراجع عظام تقلید در جواب ترور رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران شهید سیدعلی خامنه‌ای و مردم مظلوم ایران، کارزار ترامپ را بکش با هدف تامین هزینه جایزه برای پاداش قاتل دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا ایجاد شده است.»

در ادامه این بیانیه از مخاطبان خواسته شده با ثبت اطلاعات خود به این پویش بپیوندند.

پیام‌ها و تصاویر دریافتی ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که پیام‌هایی با محتوای دعوت به این پویش به بسیاری از شهروندان ارسال شده‌است.

افشاگری روحانی حکومتی: ۴۲ سپاهی در تونل موشکی خفه شدند
