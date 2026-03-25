رژیم جمهوری اسلامی با ارسال یک پیامک گسترده به شهروندان داخل مشور، از آنها خواسته‌اند به کارزاری برای ترور دونالد ترامپ بپیوندند و از آن حمایت کنند.

در این پیام، مخاطبان به یک وب‌سایت هدایت می‌شوند که به گفتهٔ منابع، روی سرورهای شرکت پارسپک میزبانی شده است.

متن پیام ارسالی چنین است: «کارزار بین‌المللی جایزه برای ترور ترامپ؛ شما می‌توانید از طریق وب‌سایت xxxx از این کارزار حمایت کنید.»

دیده‌بان ایران: ۲۹۰ هزار نفر در ایران از «پویش بین‌المللی جایزه ترور ترامپ» حمایت کردند