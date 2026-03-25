جمهوری اسلامی از درون در حال فروپاشی است؛ اروپا باید تصمیم بگیرد در شکل‌دادن به آینده نقش داشته باشد یا باز هم تماشاگر بماند

سعید قاسمی نژاد - نوید محبی، وایسگارد۲۴

ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

با تضعیف ساختار نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در نتیجهٔ فشارهای خارجی و تشدید شکاف‌های داخلی، ایران وارد مرحله‌ای تاریخی شده است. آنچه زمانی سناریویی دور از ذهن به نظر می‌رسید، اکنون به‌سرعت در حال وقوع است. هستهٔ سرکوبگر نظام از بالا آسیب دیده و مشروعیت آن از پایین سال‌هاست که فرسوده شده است. با ادامهٔ تنش‌ها و گسترش شکاف در درون حاکمیت، احتمال بازگشت مردم به خیابان‌ها برای بازپس‌گیری کشورشان دیگر یک فرضیه نیست.

برای اروپا، این یک بحران معمولی نیست که بتوان با بیانیه و تعلل از کنار آن گذشت. این لحظه‌ای راهبردی است که مشخص می‌کند اروپا در شکل‌دادن به آیندهٔ ایران نقش خواهد داشت یا بار دیگر صرفاً به وقایع واکنش نشان خواهد داد.

جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت خود از سال ۱۳۵۷ قرار دارد.

در اقتصاد، ناتوان از تأمین حداقل‌هاست؛ و از نظر ایدئولوژیک، هیچ نشانه‌ای از اصلاح نشان نداده است.

از اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۶ تاکنون، ایران چهار موج بزرگ اعتراض مردمی را تجربه کرده است. هر موج گسترده‌تر، رادیکال‌تر و صریح‌تر علیه کل نظام بوده است. این اعتراض‌ها واکنش‌های مقطعی به مشکلات اقتصادی نبودند، بلکه ردّ تدریجی یک ساختار سیاسی ناسازگار با جامعهٔ ایران بودند.

این واقعیت نشان می‌دهد که اصلاح از درون نظام نه واقع‌بینانه است و نه در راه است. امید دیرینهٔ اروپا برای یافتن «چهره‌های میانه‌رو» درون ساختار قدرت نیز با تحولات اخیر عملاً بی‌معنا شده است.

هزینهٔ بی‌عملی برای اروپا

این وضعیت فقط مسئلهٔ ایران نیست؛ مستقیماً به اروپا مربوط می‌شود.

نظامی که در داخل قادر به ایجاد ثبات نیست، بحران را به بیرون صادر می‌کند.

اگر وضع موجود ادامه یابد، اروپا با موج تازه‌ای از پناهجویان ایرانی روبه‌رو خواهد شد؛ موجی که نه به دلیل جنگ، بلکه به‌خاطر فروپاشی اقتصادی و خفقان سیاسی شکل می‌گیرد.