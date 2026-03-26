ایران اینترنشنال - خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی قرار بود شامگاه ششم فروردین با این کشور تماس بگیرند و پاسخ رسمی‌شان برای مذاکره را اعلام کنند، اما همه آنها اکنون در زیر زمین هستند و برقراری ارتباط با آنها چالش بزرگی است.

به گفته این مقام، خبرهای غیررسمی حاکی از پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد مذاکره است اما «تایید رسمی آن تاکنون دریافت نشده است».

او همچنین گفت که جمهوری اسلامی از طریق پاکستان به پیشنهاد ۱۵ بندی آمریکا برای پایان دادن به جنگ پاسخ اولیه داده اما این پاسخ «مثبت» نبوده است.

ترامپ: مذاکره‌کنندگان ایرانی از ترس کشته‌شدن به دست خودی‌ها مذاکره را انکار می‌کنند