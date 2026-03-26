Thursday, Mar 26, 2026

صفحه نخست » "مقام‌های جمهوری اسلامی زیر زمین‌اند"

bunker.jpgایران اینترنشنال - خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی قرار بود شامگاه ششم فروردین با این کشور تماس بگیرند و پاسخ رسمی‌شان برای مذاکره را اعلام کنند، اما همه آنها اکنون در زیر زمین هستند و برقراری ارتباط با آنها چالش بزرگی است.

به گفته این مقام، خبرهای غیررسمی حاکی از پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد مذاکره است اما «تایید رسمی آن تاکنون دریافت نشده است».

او همچنین گفت که جمهوری اسلامی از طریق پاکستان به پیشنهاد ۱۵ بندی آمریکا برای پایان دادن به جنگ پاسخ اولیه داده اما این پاسخ «مثبت» نبوده است.

ترامپ: مذاکره‌کنندگان ایرانی از ترس کشته‌شدن به دست خودی‌ها مذاکره را انکار می‌کنند

دونالد ترامپ، رییس‌جمهروی ایالات متحده، در سخنرانی خود در مراسم جمع‌آوری کمک مالی برای جمهوری‌خواهان در واشینگتن بار دیگر تکرار کرد که جمهوری اسلامی همچنان به دنبال دستیابی به توافق از طریق مذاکره است.

او گفت: «آنها در حال مذاکره هستند و خیلی هم می‌خواهند به توافق برسند، اما از گفتنش می‌ترسند چون فکر می‌کنند به دست رقبایشان کشته می‌شوند.»

رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «آنها همچنین می‌ترسند که ما آنها را بکشیم» و در ادامه با لحنی طنزآمیز گفت اکنون هیچ‌کس تمایل ندارد رهبری ایران را بر عهده بگیرد، چون ممکن است توسط ایالات متحده ترور شود، «من که اصلا نمی‌خواهم».

صحبت‌های تند سفیر امارات درارتباط با آینده جمهوری اسلامی

