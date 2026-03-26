گزارش‌های رسیده حاکی از حملات و شنیده شدن صدای انفجارهای گسترده در مناطق مختلف تهران در شامگاه پنجشنبه است. به گفته منابع محلی، صدای عبور جنگنده‌ها در ارتفاع کم و انفجارهای متعدد در بخش‌هایی از پایتخت شنیده شده است.

یک شهروند ساکن تهران به ایران‌وایر می‌گوید: «داشتم در خیابان قدم می‌زدم که فعال شدن پدافند هوایی باعث شد به خانه برگردم.» او گفته است بلافاصله پس از فعال شدن پدافند صدای انفجارهای شدید و غرش جنگنده‌ها از شرق، غرب و شمال تهران به گوش رسیده است. گزارش‌های شهروندان نیز حاکی از آن است که در کرج نیز حملات هوایی آغاز شده است.



رسانه‌های ایران گزارش دادند شامگاه پنجشنبه در شرق، شمال، جنوب و غرب تهران صدای عبور جنگنده و انفجارهای پی‌درپی به گوش رسیده است.



بر اساس پیام‌های دریافتی از مخاطبان، ساعت ۲۰:۰۰ در غرب تهران صدای عبور جنگنده و چندین انفجار شنیده شده است.



در کرج نیز گزارش‌هایی منتشر شده است. به گفته مخاطبان، ساعت ۱۹:۵۸ در شهرک اندیشه صدای چندین جنگنده شنیده شد و ساعت ۲۰:۰۰ در مهر‌ویلا نیز عبور جنگنده‌ها گزارش شده است.