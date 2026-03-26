ابوظبی خواستار نتیجه نهایی شد؛ «آتشبس بدون مهار جمهوری اسلامی، راهحل نیست»
ایران اینترنشنال - یوسف العُتَیبه، سفیر امارات متحده عربی در آمریکا، در مقالهای در والاستریت ژورنال با تاکید بر اینکه یک آتشبس ساده با جمهوری اسلامی «کافی» نیست، خواستار پایان قاطع درگیری با حکومت ایران شد و از همراستایی ابوظبی با تلاشهای آمریکا برای مهار تهران خبر داد.
او نوشت که «نمیتوان اجازه داد ایران ایالات متحده، امارات و اقتصاد جهانی را به گروگان بگیرد» و تاکید کرد که «یک آتشبس ساده کافی نیست»، بلکه باید نتیجهای حاصل شود که تمامی ابعاد تهدید جمهوری اسلامی، از برنامه هستهای تا موشکها، پهپادها و نیروهای نیابتیاش را در بر بگیرد.
العتیبه با اشاره به تضعیف توانمندیهای هستهای و شبکههای نیابتی جمهوری اسلامی، تاکید کرد که «هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود» و از آمادگی امارات برای پیوستن به ابتکارهای بینالمللی، از جمله تلاشها برای باز نگه داشتن تنگه هرمز، خبر داد.
او همچنین بر نقش امارات در کنار آمریکا تاکید کرد و گفت ابوظبی نمیخواهد واشینگتن «تمام بار» این رویارویی را بهتنهایی به دوش بکشد؛ موضعی که نشاندهنده حمایت سیاسی و راهبردی امارات از اقدامات آمریکا در قبال ایران است.
سفیر امارات در ادامه، چشمانداز مطلوب کشورش برای آینده ایران را نیز ترسیم کرد و گفت ابوظبی خواهان «یک ایران عادی» بهعنوان همسایه است، ایرانی که به حمله به همسایگان، انسداد مسیرهای بینالمللی یا «صادر کردن افراطگرایی» ادامه ندهد.
العتیبه همچنین به تلاشهای دیپلماتیک کشورش پیش از آغاز جنگ اشاره کرد و گفت که امارات به تهران اعلام کرده بود که خاک و حریم هواییاش برای حمله به ایران استفاده نخواهد شد، اما با این حال انتظار داشته اولین هدف حملات جمهوری اسلامی باشد.
او در بخشی دیگر از این مقاله، حکومت ایران را به ایجاد اختلال در زنجیرههای انرژی و تامین جهانی از طریق شبکههای نیابتی متهم کرد و هشدار داد که مهار این تهدیدها برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی ضروری است.
