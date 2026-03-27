ایندیپندنت - به گزارش وال استریت ژورنال، پنتاگون در حال بررسی اعزام تا ۱۰ هزار نیروی زمینی دیگر به خاورمیانه است؛ اقدامی که به گفته مقام‌های وزارت دفاع آمریکا، با هدف افزایش گزینه‌های نظامی در اختیار دونالد ترامپ هم‌زمان با بررسی مسیرهای دیپلماتیک انجام می‌شود.



این گزارش در شرایطی منتشر شده که ترامپ اعلام کرده حملات به تاسیسات انرژی ایران را برای ۱۰ روز متوقف کرده تا زمینه برای مذاکرات فراهم شود. با این حال، میانجی‌ها گفته‌اند جمهوری اسلامی چنین درخواستی مطرح نکرده و گفتگوها همچنان به‌صورت غیرمستقیم ادامه دارد.



بر اساس این گزارش، هم‌زمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، تحولات میدانی و سیاسی از جمله حملات اخیر، جابه‌جایی نیروها و پیام‌های ردوبدل‌شده میان تهران و واشینگتن، نشان‌دهنده تداوم تنش در کنار تلاش برای رسیدن به توافق است.

