Thursday, Mar 26, 2026

پنتاگون در حال بررسی اعزام تا ۱۰ هزار نیروی زمینی بیشتر

26.jpgایندیپندنت - به گزارش وال استریت ژورنال، پنتاگون در حال بررسی اعزام تا ۱۰ هزار نیروی زمینی دیگر به خاورمیانه است؛ اقدامی که به گفته مقام‌های وزارت دفاع آمریکا، با هدف افزایش گزینه‌های نظامی در اختیار دونالد ترامپ هم‌زمان با بررسی مسیرهای دیپلماتیک انجام می‌شود.


این گزارش در شرایطی منتشر شده که ترامپ اعلام کرده حملات به تاسیسات انرژی ایران را برای ۱۰ روز متوقف کرده تا زمینه برای مذاکرات فراهم شود. با این حال، میانجی‌ها گفته‌اند جمهوری اسلامی چنین درخواستی مطرح نکرده و گفتگوها همچنان به‌صورت غیرمستقیم ادامه دارد.


بر اساس این گزارش، هم‌زمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، تحولات میدانی و سیاسی از جمله حملات اخیر، جابه‌جایی نیروها و پیام‌های ردوبدل‌شده میان تهران و واشینگتن، نشان‌دهنده تداوم تنش در کنار تلاش برای رسیدن به توافق است.

uae.jpg
turkeyb.jpg
goftar26.jpg
daily26-1.jpg
one26.jpg
daily26.jpg
goftar12-1.jpg
daily29.jpg
daily25.jpg
goftar25.jpg
janjalkhabar.jpg
gtv.jpg
euro.jpg
iranmall.jpg
goftar25-1.jpg
kayhan.jpg
