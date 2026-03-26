چه کسی استعمارگر واقعی است؟ سخنرانی جنجالی یک فعال سیاسی کویتی در سازمان ملل
خبرنامه گویا - جاسم الجرید که به دعوت نهاد UN Watch در شورای حقوق بشر سازمان ملل سخن میگفت، با اظهاراتی تند، روایت رایج درباره اسرائیل و خاورمیانه را به چالش کشید و جمهوری اسلامی را «رژیمی نسلکُش در مسیر دستیابی به سلاح هستهای» خواند.
او در سخنان خود گفت:
آقای رئیس،
بارها واژه «استعمارگر» را شنیدهام. اما سؤال این است: استعمارگران واقعی چه کسانی هستند؟
یک پادشاهی یهودی هزار سال در یهودیه حکومت کرد. این ما، اعراب بودیم که این سرزمین را گرفتیم.
چه کسی مصریها، فینیقیها، ایرانیها و آمازیغها را عربی کرد؟ ما اعراب.
پس چرا این شورا با حفظ یک دستور کار دائمی درباره فلسطین، دروغی را تثبیت میکند و بازگشت مردم بومی اسرائیل به سرزمین خود را نادیده میگیرد؟
بیایید روشن بگوییم چه کسی امروز از حاکمیت کشورها دفاع میکند.
امروز اسرائیل در کنار ملتهای صلحطلب ایستاده است؛
غزه را از حماس آزاد میکند و ایرانیان را از جمهوری اسلامی نجات میدهد.
آنچه اسرائیل علیه سپاه پاسداران انجام میدهد جلوگیری از دستیابی یک رژیم نسلکُش به سلاح هستهای هدیهای به بشریت است.
۵۷ کشور اسلامی وجود دارد و تنها یک کشور یهودی.
با وجود تلاش دائمی برای نابودی آن، اسرائیل نهتنها زنده مانده، بلکه پیشرفت کرده است.
من به معجزه اعتقاد ندارم، اما این شبیه معجزه است.
از سازمان ملل میپرسم:
این مراسم همیشگی محکوم کردن اسرائیل تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
آیا وقت آن نرسیده که به جای محکوم کردن، از اسرائیل بیاموزیم؟
چگونه با تروریسم مقابله کنیم، از جوامع آزاد دفاع کنیم و به صلح برسیم.
سپاسگزارم.
-- UN Watch (@UNWatch) March 25, 2026
Rare moment of truth at the UN from brave Kuwaiti dissident @JJJuraid, invited by UN Watch:
Mr. Chair,
I heard the term "colonizers." But who are the real colonizers? A Jewish Kingdom ruled in Judea for a thousand years. We, the Arabs, took this land.... pic.twitter.com/dUiG5PH58U
