Thursday, Mar 26, 2026

صفحه نخست » فرمانده نیروی دریایی و معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه کشته شدند

ایران اینترنشنال - یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در حمله‌ای از سوی ارتش اسرائیل کشته شد.

او در نشست ارزیابی با مقام‌های نظامی اعلام کرد: «ارتش اسرائیل فرمانده نیروی دریایی سپاه را که مستقیما مسئول عملیات مین‌گذاری و مسدود کردن تنگه هرمز برای تردد دریایی بود، حذف کرد.»

یسرائیل کاتز این حمله را «پیامی» به سپاه پاسداران توصیف کرد و گفت: «ارتش اسرائیل شما را تعقیب خواهد کرد و یکی‌یکی از بین خواهد برد.»

او افزود: «ما با تمام قدرت در ایران به عملیات ادامه خواهیم داد تا به اهداف جنگ دست یابیم.»

بر اساس اعلام مقام‌های اسرائیلی، علیرضا تنگسیری در شهر بندری بندرعباس و در جریان نشستی با فرماندهان ارشد نیروی دریایی سپاه هدف قرار گرفت.

تنگسیری، فرمانده کشته شده نیروی دریایی، گزینه فرماندهی کل سپاه بود

کانال ۱۱ اسرائیل نوشت علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در حمله‌ به آپارتمانی در بندرعباس کشته شده و تعدادی از افسران ستاد سپاه نیز در این آپارتمان حضور داشتند. کانال ۱۱ اسرائیل درباره اهمیت کشته شدن تنگسیری نوشت که او از گزینه‌های فرماندهی کل سپاه بوده است.

ارتش اسرائیل: بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه کشته شده است

ارتش اسرائیل اعلام کرد که بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه، نیز به همراه تنگسیری کشته شده است.

بر اساس این گزارش، رضایی در چارچوب مسئولیت‌هایش در جمع‌آوری اطلاعات درباره کشورهای منطقه فعالیت داشت و همکاری‌ها با نهادهای مختلف اطلاعاتی را هدایت می‌کرد.

