خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نوشت پاسخ جمهوری اسلامی به ۱۵ بند پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ، شامگاه چهارشنبه به‌صورت رسمی از طریق واسطه‌ها ارسال شده و تهران منتظر پاسخ طرف مقابل است.

این خبرگزاری نوشت: «جمهوری اسلامی در پاسخ خود اعلام کرده که تجاوز و ترور از سوی دشمن باید پایان یابد، شرایط عینی برای جلوگیری از تکرار دوباره جنگ ایجاد شود، پرداخت خسارت‌ها و غرامت جنگ تضمین و به‌طور روشن تعیین‌تکلیف شود و خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها و درباره همه گروه‌های مقاومت که در این نبرد مشارکت داشتند، در سراسر منطقه به اجرا درآید».

تسنیم افزود: «اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، حق طبیعی و قانونی ایران بوده و خواهد بود و نیز تضمین اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل است و باید به رسمیت شناخته شود. این شروط ایران، غیر از مطالباتی است که در دور دوم مذاکرات در ژنو به طرف مقابل ارائه شده است».

خبرگزاری تسنیم ادامه داد: «برای جمهوری اسلامی محرز است که ادعای آمریکا درباره مذاکره صرفا پروژه "فریب سوم" است و آمریکایی‌ها در پوشش ادعای مذاکره چند هدف شامل "فریب دنیا با ارائه چهره‌ای به ظاهر صلح‌جویانه و خواهان پایان جنگ از خود، پایین نگه داشتن قیمت نفت در دنیا و خریدن وقت به منظور آمادگی برای اقدام تجاوزکارانه جدید در جنوب ایران از طریق ورود زمینی" را دنبال می‌کنند».