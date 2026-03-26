Thursday, Mar 26, 2026

صفحه نخست » پاسخ جمهوری اسلامی به ۱۵ بند پیشنهادی آمریکا ارسال شد

tasnim.jpgخبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نوشت پاسخ جمهوری اسلامی به ۱۵ بند پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ، شامگاه چهارشنبه به‌صورت رسمی از طریق واسطه‌ها ارسال شده و تهران منتظر پاسخ طرف مقابل است.

این خبرگزاری نوشت: «جمهوری اسلامی در پاسخ خود اعلام کرده که تجاوز و ترور از سوی دشمن باید پایان یابد، شرایط عینی برای جلوگیری از تکرار دوباره جنگ ایجاد شود، پرداخت خسارت‌ها و غرامت جنگ تضمین و به‌طور روشن تعیین‌تکلیف شود و خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها و درباره همه گروه‌های مقاومت که در این نبرد مشارکت داشتند، در سراسر منطقه به اجرا درآید».

تسنیم افزود: «اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، حق طبیعی و قانونی ایران بوده و خواهد بود و نیز تضمین اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل است و باید به رسمیت شناخته شود. این شروط ایران، غیر از مطالباتی است که در دور دوم مذاکرات در ژنو به طرف مقابل ارائه شده است».

خبرگزاری تسنیم ادامه داد: «برای جمهوری اسلامی محرز است که ادعای آمریکا درباره مذاکره صرفا پروژه "فریب سوم" است و آمریکایی‌ها در پوشش ادعای مذاکره چند هدف شامل "فریب دنیا با ارائه چهره‌ای به ظاهر صلح‌جویانه و خواهان پایان جنگ از خود، پایین نگه داشتن قیمت نفت در دنیا و خریدن وقت به منظور آمادگی برای اقدام تجاوزکارانه جدید در جنوب ایران از طریق ورود زمینی" را دنبال می‌کنند».

فرمانده نیروی دریایی و معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه کشته شدند
26-1.jpg
قالیباف: مجموعه ای از غافلگیری ها در راه است

goftar26.jpg
بازار کم رمق تجریش در سایه بمباران تهران
daily26-1.jpg
سلبریتی های حکومتی در هلال احمر
one26.jpg
مطالبات حامیان رهبر مقوایی در تهران
daily26.jpg
تازه ترین تصاویر از دنیز دایی دختر علی دایی
goftar12-1.jpg
از برنامه تلویزیونی بفرمایید شام تا به عشق رهبر فرزانه در تهران
daily29.jpg
داستان دختری که به دستور مریم رجوی خودسوزی کرد
daily25.jpg
زندگی خانوادگی برزو ارجمند در چند تصویر دیده‌نشده
goftar25.jpg
مراسم نوروزی مریم رجوی در کمپ اشرف در آلبانی

از سایت های دیگر

موسولینی و شمشیر اسلام: آرزوهای برباد رفتۀ دیکتاتور ایتالیا
دانشگاه امریکای دختر ایرانی خیلی شیک ضد امپریالست را تعلیق داد
تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن
نفوذ به سیلیکون‌ولی با سکس

پر بیننده ترین ها



janjalkhabar.jpg
هوش مصنوعی به بازیگر معروف هالیوود جان دوباره می‌دهد
gtv.jpg
مهناز افشار مجری شوی جدید "زن روز" شد
euro.jpg
گردشگران در این کلیسای کج تعادل خود را می‌سنجند!
iranmall.jpg
قاب عکس رضا شاه بزرگ
goftar25-1.jpg
سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد پدرش
kayhan.jpg
جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!

