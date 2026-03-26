Thursday, Mar 26, 2026

صفحه نخست » شهرهای موشکی رژیم: افسانه‌ای شیطانی که فرو می‌ریزد

26.jpgمهدی نصیری

در روزهای پس از هفته‌ی نخست درگیری، صدای شلیک موشک‌های رژیم بسیاری را متعجب کرد. چطور حکومتی که پدافند هوایی‌اش فروپاشیده و لانچرهایش نابود شده، هنوز موشک شلیک می‌کند؟
پاسخ در یک زیرساخت عظیم زیرزمینی نهفته است: شهرهای موشکی.

مهندسی مرگ در خدمت بقای شیطان

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) این شبکه را یکی از پیچیده‌ترین زیرساخت‌های موشکی غیرهسته‌ای جهان توصیف کرده است. تونل‌های اصلی در اعماق پانصد تا هزار متر زیر کوه حفر شده‌اند، عمقی که بمب‌های نفوذکننده نسل قدیم را خنثی می‌کند. دیواره‌ها با بتن مسلح پوشانده و در برابر انفجارهای سطحی مقاوم‌سازی شده‌اند. شبکه‌ای از حدود ۳۰ سایت در سراسر کشور، از غرب تا جنوب، با سیستم‌های تهویه مستقل، برق پشتیبان، سوخت داخلی، و واحدهای فرماندهی زیرزمینی، طراحی‌شده برای بقا در محاصره کامل.

پروژه‌ای عظیم با اهدافی شیطانی، که به گفته کارشناسان، اجرای آن در شرایط مخفیانه و تحت تحریم، هزینه‌ای بالغ بر صدها میلیارد دلار را بر کشور ایران تحمیل کرده است.

گرفتاران در اعماق

مرکز مطالعات راهبردی به واقعیتی تلخ (برای رژیم) اشاره می‌کند: شهرهای موشکی محل کار دائمی هزاران تکنسین، اپراتور، و کادر فرماندهی سپاه هستند. وقتی ورودی‌ها زیر بمباران مسدود می‌شوند، این افراد زنده به گور می‌شوند. تهویه از کار می‌افتد، هوا کم می‌شود، دما بالا می‌رود، ارتباطات قطع می‌شود. CSIS این را «محاصره زیرزمینی» می‌نامد: نه می‌توان جنگید، نه فرار کرد، نه تسلیم شد. خبر خفگی دیگر کارکنان در تونل‌های مجاور، روحیه‌ای را می‌شکند که هیچ ایدئولوژی‌ نمی‌تواند آن را نگه دارد.

چرا این ماشین اهریمنی از کار می‌افتد

تا پایان هفته سوم، ۷۰٪ لانچرها نابود و ۸۵٪ پدافند از کار افتاده است. CSIS در اینباره صریح است: بقای ذخایر با بقای توان عملیاتی یکی نیست. موشک برای موثر بودن باید شلیک شود، و برای شلیک باید از تونل بیرون بیاید. همین چند دقیقه در معرض دید بودن، نقطه‌ی مرگ است.

پوشش ۲۴ساعته ISR (سامانه‌های اطلاعات، نظارت، و شناسایی) هر لانچری را در دقایقی شناسایی و منهدم می‌کند. پراکندگی جغرافیایی هم کمکی نمی‌کند، پوشش ماهواره‌ای محدودیت مکانی ندارد.

پاسخ جمهوری اسلامی به ۱۵ بند پیشنهادی آمریکا ارسال شد
همسایه به زن استاد بسیجی کشته شده: «خوردی؟ حالا برو شعار بده»

بازار کم رمق تجریش در سایه بمباران تهران
سلبریتی های حکومتی در هلال احمر
مطالبات حامیان رهبر مقوایی در تهران
تازه ترین تصاویر از دنیز دایی دختر علی دایی
از برنامه تلویزیونی بفرمایید شام تا به عشق رهبر فرزانه در تهران
داستان دختری که به دستور مریم رجوی خودسوزی کرد
زندگی خانوادگی برزو ارجمند در چند تصویر دیده‌نشده
مراسم نوروزی مریم رجوی در کمپ اشرف در آلبانی

دیدنی‌های تهران • گشتی در درکه
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
محققان: بارداری بدون نیاز به اسپرم مردان امکانپذیراست
حکم عجیب دادگاه تبریز در ثبت روابط جنسی توسط ابزار الکترونیک

هوش مصنوعی به بازیگر معروف هالیوود جان دوباره می‌دهد
مهناز افشار مجری شوی جدید "زن روز" شد
گردشگران در این کلیسای کج تعادل خود را می‌سنجند!
قاب عکس رضا شاه بزرگ
سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد پدرش
جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!

