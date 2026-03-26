رویترز - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

در حالی که حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شدت گرفته، بحث در میان جریان‌های تندرو در ایران درباره لزوم دستیابی به سلاح هسته‌ای بلندتر، علنی‌تر و جدی‌تر از گذشته شده است. منابعی در داخل ایران می‌گویند اکنون صداهایی در حاکمیت شنیده می‌شود که خواستار تغییر سیاست هسته‌ای و حرکت مستقیم به سوی بمب اتمی هستند.

به گفته دو منبع ارشد ایرانی، پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، نفوذ سپاه پاسداران در ساختار قدرت افزایش یافته و دیدگاه‌های سخت‌گیرانه‌تر درباره برنامه هسته‌ای در حال غلبه است.

جمهوری اسلامی سال‌ها ادعا می‌کرد به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و به فتوای خامنه‌ای استناد می‌کرد که سلاح اتمی را «حرام» دانسته بود. همچنین تهران همواره عضویت خود در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نشانه پایبندی به عدم ساخت بمب معرفی می‌کرد.

با این حال، یکی از منابع گفته است که اگرچه هنوز تصمیم رسمی برای ساخت بمب گرفته نشده، اما در درون حاکمیت صداهای جدی خواهان کنار گذاشتن سیاست فعلی و حرکت به سمت سلاح هسته‌ای هستند.

به گفته این منابع، حملات اخیر آمریکا و اسرائیل که در میانه مذاکرات هسته‌ای انجام شد، ممکن است معادله را تغییر داده باشد و برخی در تهران به این نتیجه رسیده باشند که پایبندی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا خودداری از ساخت بمب، دیگر سودی برای جمهوری اسلامی ندارد.

در رسانه‌های نزدیک به سپاه نیز ایده خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بیش از گذشته مطرح می‌شود.