ایران امروز در یکی از حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مقاطع تاریخ خود ایستاده؛ نقطه‌ای که نه‌فقط سرنوشت یک حکومت، بلکه آینده یک ملت را رقم می‌زند. در چنین شرایطی، آنچه در فضای بین‌المللی گاه به‌عنوان «تهدید علیه ایران» روایت می‌شود، در واقع بیش از هر چیز، چالشی متوجه ساختار حاکمیتی است نه ملت ایران. تمایز میان ایران به‌عنوان یک کشور و نظام سیاسی حاکم، امروز به یک واقعیت کلیدی در فهم تحولات بدل شده است.

در این بزنگاه، مطالبه مردم دیگر به اصلاحات محدود یا جابه‌جایی چهره‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه به خواستی روشن و بنیادین رسیده: تغییر ساختاری.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تغییر افراد، بدون دگرگونی در ماهیت سیستم، راهگشا نیست. جامعه ایران، با آگاهی برخاسته از دهه‌ها زندگی در این شرایط، به‌خوبی دریافته که اصلاحات ظاهری تنها به تعویق بحران‌ها می‌انجامد، نه حل آن‌ها. از همین‌رو، خواست ایرانیان، عبور از کلیت این ساختار و حرکت به‌سوی نظمی کارآمد و نوین است

در همین چارچوب، تحولات اخیر در سطح بین‌المللی از جمله افزایش فشارها بر نهادهای کلیدی قدرت برای بسیاری از ایرانیان نه به‌عنوان تهدیدی علیه کشور، بلکه به‌عنوان تلاشی در جهت مهار ساختارهایی تلقی می‌شود که سال‌ها منبع بی‌ثباتی در داخل و منطقه بوده‌اند. در این میان، نقش ایالات متحده و اسرائیل در مقابله با این بی‌ثباتی‌ها، از نگاه افکار عمومی ایران، قابل توجه و تأثیرگذار ارزیابی می‌شود.

هم‌زمان، حضور و طرح موضوع ایران در مجامع مهم بین‌المللی از جمله نشست‌های اخیر در ایالات متحده مانند

CPAC

نشان‌دهنده آن است که مسئله ایران، دیگر صرفاً یک موضوع داخلی نیست، بلکه به یکی از محورهای گفت‌وگوی جهانی درباره امنیت، ثبات و آینده منطقه تبدیل شده است.