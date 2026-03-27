ایران امروز در یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین مقاطع تاریخ خود ایستاده؛ نقطهای که نهفقط سرنوشت یک حکومت، بلکه آینده یک ملت را رقم میزند. در چنین شرایطی، آنچه در فضای بینالمللی گاه بهعنوان «تهدید علیه ایران» روایت میشود، در واقع بیش از هر چیز، چالشی متوجه ساختار حاکمیتی است نه ملت ایران. تمایز میان ایران بهعنوان یک کشور و نظام سیاسی حاکم، امروز به یک واقعیت کلیدی در فهم تحولات بدل شده است.
در این بزنگاه، مطالبه مردم دیگر به اصلاحات محدود یا جابهجایی چهرهها خلاصه نمیشود، بلکه به خواستی روشن و بنیادین رسیده: تغییر ساختاری.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که تغییر افراد، بدون دگرگونی در ماهیت سیستم، راهگشا نیست. جامعه ایران، با آگاهی برخاسته از دههها زندگی در این شرایط، بهخوبی دریافته که اصلاحات ظاهری تنها به تعویق بحرانها میانجامد، نه حل آنها. از همینرو، خواست ایرانیان، عبور از کلیت این ساختار و حرکت بهسوی نظمی کارآمد و نوین است
در همین چارچوب، تحولات اخیر در سطح بینالمللی از جمله افزایش فشارها بر نهادهای کلیدی قدرت برای بسیاری از ایرانیان نه بهعنوان تهدیدی علیه کشور، بلکه بهعنوان تلاشی در جهت مهار ساختارهایی تلقی میشود که سالها منبع بیثباتی در داخل و منطقه بودهاند. در این میان، نقش ایالات متحده و اسرائیل در مقابله با این بیثباتیها، از نگاه افکار عمومی ایران، قابل توجه و تأثیرگذار ارزیابی میشود.
همزمان، حضور و طرح موضوع ایران در مجامع مهم بینالمللی از جمله نشستهای اخیر در ایالات متحده مانند
CPAC
نشاندهنده آن است که مسئله ایران، دیگر صرفاً یک موضوع داخلی نیست، بلکه به یکی از محورهای گفتوگوی جهانی درباره امنیت، ثبات و آینده منطقه تبدیل شده است.
در ادامه این روند، فراخوان برای گردهمایی ایرانیان در واشینگتن دیسی در روز یکشنبه پیشرو، نقطهای مهم در نمایش همبستگی ملی و صدای مشترک ایرانیان در صحنه بینالمللی است. این حضور، صرفاً یک تجمع نیست؛ بلکه پیامی روشن از سوی ملتی است که خواهان تغییر، ثبات و آیندهای متفاوت است.
در داخل، مردم با مجموعهای از بحرانهای همزمان مواجهاند: تورم افسارگسیخته، بیکاری، فساد ساختاری و محدودیتهای اجتماعی.
در چنین فضایی، نگرانی درباره آینده کشور، به دغدغهای مشترک میان ایرانیان در داخل و خارج تبدیل شده و این نگرانی، نه از سر ضعف، بلکه ریشه در دلبستگی عمیق به سرزمینی دارد که شایسته آیندهای بهتر است.
با این حال، نشانههای امید نیز آشکار است. تجمعات گسترده ایرانیان در شهرهای مختلف جهان، بیانگر ارادهای جمعی برای تغییر است. این همبستگی فرامرزی، شکاف میان داخل و خارج را از بین برده و حس یک ملت واحد را تقویت کرده و در این میان، نقش نسل جوان ایرانی خارج از کشور برجسته است؛ نسلی که توانسته روایت ایران را با زبانی قابل فهم برای جهان منتقل کند و ضرورت تغییر را بهگونهای مؤثر مطرح سازد.
در دل این تلاشها، یک محور مشترک دیده میشود: تأکید بر وجود یک آلترناتیو مشخص برای آینده. بسیاری بر این باورند که حضور یک چهره شناختهشده و مورد اعتماد میتواند روند گذار را مدیریتپذیرتر کرده و از بیثباتی جلوگیری کند
در این چارچوب، شاهزاده رضا پهلوی بهعنوان تنها چهره مورد اعتماد مطرح است؛ نمادی از امکان یک گذار کمهزینه، با تأکید بر وحدت ملی و پرهیز از خشونت.
با اینهمه، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ وحدت ملی و تمرکز بر منافع بلندمدت ایران است. آینده این سرزمین، نه به یک فرد، بلکه به اراده جمعی یک ملت گره خورده است
ایران در آستانه تغییری بزرگ قرار دارد؛ تغییری که میتواند آغاز فصلی تازه در تاریخ آن باشد. مسیری دشوار، اما ممکن اگر با عقلانیت، همبستگی و نگاه به آینده طی شود.