مجتمع فولاد خوزستان در اهواز هدف ۶ پرتابه قرار گرفت
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، عصر جمعه گزارش داد آمریکا و اسرائیل در دو حمله مستقل، کارخانههای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان را هدف حمله قرار دادند.
این رسانه افزود نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدهاند.
فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در ایران هستند و محصولات آنها در صنایع مختلفی از جمله ساختمانسازی، خودروسازی، نفت و گاز، پتروشیمی، راهآهن و تولید ماشینآلات صنعتی استفاده میشود. با توجه به اینکه فولاد مادهٔ اصلی در ساخت تجهیزات سنگین است، تولیدات این کارخانهها بهطور غیرمستقیم در صنایع نظامی نیز کاربرد دارد؛ از جمله در ساخت بدنهٔ خودروهای زرهی، تجهیزات لجستیکی، زیرساختهای موشکی و پهپادی، سکوهای پرتاب، کشتیسازی و تأسیسات نظامی.
اکبر قربانیزاده، رییس عقیدتی سیاسی هوانیروز کرمان در حملات ۱۱ اسفند کشته شد
رسانههای ایران گزارش دادند که اکبر قربانیزاده، رییس عقیدتی سیاسی هوانیروز کرمان، در حمله موشکی در روز دوشنبه، ۱۱ اسفند کشته شده است. بنا بر این گزارش در حملات هوایی اسرائیل و آمریکا در آن روز، دستکم ۱۲ نفر دیگر نیز کشته شدهاند.
شمار کشتهشدگان حمله به اهدافی در پردیسان قم به ۱۸ نفر رسید؛ ۱۰ نفر مجروح شدهاند
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت شمار کشتهشدگان حمله به اهدافی در منطقه پردیسان به ۱۸ نفر رسیده و ۱۰ نفر دیگر نیز مجروح شدهاند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت با توجه به شرایط برخی مصدومان، احتمال افزایش شمار کشتهشدگان وجود دارد و یک نفر نیز همچنان زیر آوار است و امدادگران در حال آواربرداری هستند.
ترور هدفمند در ارومیه