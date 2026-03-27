Friday, Mar 27, 2026

صفحه نخست » کشته‌شدن بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه

killed.jpgارتش اسرائیل: رئیس اطلاعات نیروی دریایی سپاه به همراه تنگسیری کشته شده است

دویچه وله - ارتش اسرائیل اعلام کرد رئیس بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه کشته شده‌ است.

سخنگوی ارتش اسرائیل گفت بهنام رضایی، رئیس بخش اطلاعات نیروی دریایی سپاه، از چهره‌های کلیدی در حوزه اطلاعات دریایی به شمار می‌رفت.

به گفته او، این مقام سپاه در جمع‌آوری اطلاعات درباره کشورهای منطقه نقش داشت و همکاری‌هایی با نهادهای اطلاعاتی مختلف را هدایت می‌کرد.

ارتش اسرائیل افزود کشته شدن این افراد در کنار ده‌ها فرمانده دیگر سپاه در جریان عملیات اخیر رخ داده و ارتش اسرائیل "ضربه‌ای جدی به ساختار فرماندهی و کنترل سپاه وارد کرده است."

👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد این حملات توانایی سپاه برای انجام فعالیت‌های نظامی در حوزه دریایی علیه کشورهای منطقه را تضعیف کرده است.

parpanchi.jpg
26-3.jpg
عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar27.jpg
tv27.jpg
one27.jpg
oholic27.jpg
daily27.jpg
goftar2.jpg
daily26-1.jpg
goftar26.jpg
از سایت های دیگر

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
iranmall.jpg
janjalkhabar.jpg
rp.jpg
goftar26-1.jpg
gtv.jpg
Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy