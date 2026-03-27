ارتش اسرائیل: رئیس اطلاعات نیروی دریایی سپاه به همراه تنگسیری کشته شده است
دویچه وله - ارتش اسرائیل اعلام کرد رئیس بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه کشته شده است.
سخنگوی ارتش اسرائیل گفت بهنام رضایی، رئیس بخش اطلاعات نیروی دریایی سپاه، از چهرههای کلیدی در حوزه اطلاعات دریایی به شمار میرفت.
به گفته او، این مقام سپاه در جمعآوری اطلاعات درباره کشورهای منطقه نقش داشت و همکاریهایی با نهادهای اطلاعاتی مختلف را هدایت میکرد.
ارتش اسرائیل افزود کشته شدن این افراد در کنار دهها فرمانده دیگر سپاه در جریان عملیات اخیر رخ داده و ارتش اسرائیل "ضربهای جدی به ساختار فرماندهی و کنترل سپاه وارد کرده است."
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد این حملات توانایی سپاه برای انجام فعالیتهای نظامی در حوزه دریایی علیه کشورهای منطقه را تضعیف کرده است.
