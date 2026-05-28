صفحه نخست » صلح به سبک عراقچی؛ اول پیام تبریک، بعد صدای انفجار

aa.jpgخبرنامه گویا - همزمانی دو پست منتشرشده در یک روز، تناقض روایت جمهوری اسلامی درباره «صلح منطقه» را برجسته کرد.

اول عباس عراقچی از «همبستگی کشورهای منطقه» و «رهبران مسلمان صلح‌طلب» می‌گوید و برای همه عید مبارک می‌فرستد، چند ساعت بعد هم ارتش کویت اطلاعیه می‌دهد که نگران نباشید، صدای انفجارهایی که می‌شنوید مربوط به رهگیری موشک‌ها و پهپادهای متخاصم است!

ظاهرا در نسخه جمهوری اسلامی از «صلح منطقه»، همسایه‌ها باید همزمان پیام تبریک عید دریافت کنند و دستورالعمل پناه گرفتن زیر سقف بتنی.

