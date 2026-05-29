جام جهانی برای تیم فوتبال جمهوری اسلامی فقط یک رویداد ورزشی نیست؛ بخشی از یک پروژه سیاسی برای نمایش «عادی بودن» کشوری است که درگیر بحران‌های عمیق اجتماعی و سیاسی است

به زودی تیم فوتبال ایران راهی جام جهانی می‌شود؛ تیمی که سال‌ها برای رسیدن به این نقطه تلاش کرده و طبیعی است که بسیاری از بازیکنان، حق خود می‌دانند در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان حضور داشته باشند. نمی‌توان انکار کرد که بخش مهمی از این بازیکنان، تمام عمرشان را وقف فوتبال کرده‌اند.

اما مسئله امروز فقط فوتبال نیست

در کشوری که هزاران خانواده داغدارند، زندان‌ها پر از معترضان و منتقدان است، و بسیاری از چهره‌های محبوب ورزشی و اجتماعی به دلیل ایستادن کنار مردم حذف، تهدید یا تحت فشار قرار گرفته‌اند، تیم ملی دیگر صرفاً یک تیم ورزشی نیست. این تیم، ناخواسته یا خواسته، در دل یک میدان سیاسی نیز قرار گرفته است.

حکومت تلاش می‌کند از این تیم به‌عنوان ویترین سیاسی استفاده کند؛ تصویری برای جهان بسازد که گویا همه‌چیز در ایران عادی است: فوتبال جریان دارد، ورزشگاه‌ها فعال‌اند، پرچم جمهوری اسلامی بالا می‌رود و سرود رژیم خوانده می‌شود. اما این تصویر، تمام واقعیت نیست