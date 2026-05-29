دادستانی میلان دو شهروند ایرانی را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی تحت تحقیق قرار داد
ایران اینترنشنال - به گزارش رویترز، دادستانی میلان دو شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانههای آنها را صادر کرده است.
بر اساس حکم بازرسی ۹ صفحهای که رویترز مشاهده کرده، این دو نفر با اتهامهایی از جمله تهدیدهای مشدد و تشکیل یا عضویت در گروهی با اهداف تروریستی و براندازانه تحت بررسی قرار دارند.
این پرونده پس از شکایت چند شهروند ایرانی مقیم ایتالیا تشکیل شده است. در یکی از موارد، یک مخالف جمهوری اسلامی به بازرسان گفته تماس تلفنی دریافت کرده که در آن به او اطلاع داده شده به دلیل حمایت از اپوزیسیون به اعدام محکوم شده و اموالش در ایران مصادره خواهد شد.
بر اساس اسناد قضایی، یکی از دو فرد تحت تحقیق از طریق یک حساب اینستاگرامی، حامیان رضا پهلوی را به مرگ تهدید کرده بود.
در این اسناد نام دو فرد تحت تحقیق، جلیلیان فرشید و ادیب انصاری روحالله، ذکر شده است. دادستانها گفتهاند هر دو از افراد شناختهشده در یک مرکز اسلامی در میلان هستند که متعلق به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران است.
به نوشته رویترز، این تهدیدها همزمان با اعتراضهای دیماه در ایران و همچنین تجمع مخالفان جمهوری اسلامی مقابل کنسولگری ایران در میلان در ماه مارس مطرح شدهاند.
