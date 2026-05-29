ایندیپندنت فارسی - تیم‌های امداد و آتش‌نشانی در شهر گلوستون ایالت تگزاس آمریکا، بعد از ظهر پنجشنبه هفتم خرداد ماه، هشت نفر را که بر اثر نقص فنی در یک ترن هوایی در ارتفاع حدود ۳۰ متری از سطح زمین گرفتار شده بودند، نجات دادند.



رسانه‌های محلی گزارش دادند واگن ترن هوایی شهربازی «پلژر پیر»(Pleasure Pier) بعد از ظهر روز پنجشنبه دچار نقص فنی شد و در میانه مسیر متوقف ماند. در زمان وقوع حادثه، هشت نفر در این واگن حضور داشتند.



تصاویر منتشرشده از محل حادثه نشان می‌دهد آتش‌نشانان با استقرار یک نردبان در زیر واگن معلق، سرنشینان وحشت‌زده را به صورت تک‌تک از ترن هوایی خارج کرده و به زمین منتقل کردند.

Terrifying day at Pleasure Pier in Galveston! About 5:20 p.m. the Iron Shark roller coaster stopped, leaving students suspended in air. 🎢 Took hours, but thankfully everyone has been rescued. @abc13houston's SkyEye13 captured it all. https://t.co/GRRHFCX1Vz pic.twitter.com/tZLih7dryP -- Erica Simon (@EricaOnABC13) May 29, 2026

