Friday, May 29, 2026

صفحه نخست » وحشت در ارتفاع ۳۰ متری؛ مسافران ترن هوایی میان زمین و آسمان معلق ماندند

rollercoaster.jpgایندیپندنت فارسی - تیم‌های امداد و آتش‌نشانی در شهر گلوستون ایالت تگزاس آمریکا، بعد از ظهر پنجشنبه هفتم خرداد ماه، هشت نفر را که بر اثر نقص فنی در یک ترن هوایی در ارتفاع حدود ۳۰ متری از سطح زمین گرفتار شده بودند، نجات دادند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند واگن ترن هوایی شهربازی «پلژر پیر»(Pleasure Pier) بعد از ظهر روز پنجشنبه دچار نقص فنی شد و در میانه مسیر متوقف ماند. در زمان وقوع حادثه، هشت نفر در این واگن حضور داشتند.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه نشان می‌دهد آتش‌نشانان با استقرار یک نردبان در زیر واگن معلق، سرنشینان وحشت‌زده را به صورت تک‌تک از ترن هوایی خارج کرده و به زمین منتقل کردند.

***

مطلب بعدی...
alak.jpg
خداوند آخر و عاقبت همه ما را بخیر کند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar29-1.jpg
گزارش مجله اوکی دبی از ورود سام اصغری به هالیوود
daily29.jpg
ایرن اولین بازیگری که نقشهای سکسی بازی کرد
one24.jpg
مشهورترین چهره های چپ ایران
oholic17.jpg
۵ اشتباهی که چای را سمی می کند
goftar14.jpg
برادر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان مدیر یک کلینیک در تورنتو
tv28-1.jpg
آغوشی که دیوارهای نفرت را لرزاند!
goftar29-1.jpg
زنان و پروپاگاندا رژیم جنایتکار تهران
daily28-1.jpg
آنتالیاگردی تیم فوتبال جمهوری اسلامی

از سایت های دیگر

کارتون جنجالی؛ معامله پشت پرده ترامپ و سپاه
تنها راه انقلابی جدید در ایران از دید نشریه لیبراسیون
یک دقیقه برای عشق: تکنیک‌های تقویت رابطه عاشقانه در ۶۰ ثانیه
پشت پرده معامله‌ احتمالي ترامپ با جمهوری

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
مردان دور میز مذاکره!
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
gtv.jpg
اجرای غافلگیر کننده موسیقی در مراسم وداع با احمد پژمان
one28-1.jpg
ساغر عزیزی؛ از بازی در نقش «فرح پهلوی» تا روایات تکان‌دهنده از همسر سابق

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy