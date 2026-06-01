در پی تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از تصمیم ایران برای توقف روند تبادل پیام‌ها و مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا خبر داد

تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه، گزارش داد جمهوری اسلامی در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان، تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند.

تسنیم نوشت: «با توجه به اینکه لبنان جزو پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده است و هم‌اینک این آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده است، تیم مذاکره‌کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می‌کند.»

رسانه وابسته به سپاه نوشت که «توقف فوری» عملیات ارتش اسرائیل در غزه و لبنان و ضرورت «عقب‌نشینی کامل از مناطق لبنان»، مورد تاکید مسئولان و مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی قرار گرفته و تا زمانی که نظر تهران و «مقاومت» در این زمینه تامین نشود، گفت‌وگویی در کار نخواهد بود.

نتانیاهو دستور حمله به حومه جنوبی بیروت تحت کنترل حزب‌الله را صادر کرد

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دوشنبه ۱۱ خرداد دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را که تحت کنترل حزب‌الله است، صادر کرد. این اقدام به تشدید درگیری‌ها و پیچیده‌تر شدن تلاش‌های میانجی‌گرانه برای حل تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی انجامیده است.

تهدید قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا درباره عملی شدن دستور حمله به ضاحیه بیروت

رسانه‌های ایران از «هشدار قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا» به اسرائیل درباره حمله به ضاحیه بیروت خبر دادند.

در این هشدار به نقل از علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و با اشاره به دستور بنیامین نتانیاهو برای حمله ارتش اسرائیل به مواضع حزب‌الله در بیروت آمده که «در صورت عملی شدن این تهدید» به ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در اسرائیل هشدار داده می‌شود «اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک کنند.»

همزمان حساب منتسب به سازمان اطلاعات سپاه در ایکس نوشت که جمهوری اسلامی عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلا عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می‌دهد.

